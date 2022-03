Alan Ladd Jr. è morto ieri, mercoledì 2 febbraio 2022, all’età di 84 anni. Il mondo del cinema americano ed internazionale hanno tristemente appreso la notizia della morte del noto e veterano produttore, da una nota ufficiale pubblicata sui social da sua figlia Amanda Ladd-Jones. Fondatore di una casa produttrice che porta il suo nome, aveva dato l’idea a Lucas per la scrittura di Star Wars.

Amanda Ladd-Jones, figlia del produttore, che per suo papà aveva scritto e diretto il documentario “Laddie: The Man Behind The Movies“, ha scritto sui social media:

Con il cuore a pezzi, annunciamo che il 2 marzo 2022 Alan Ladd, Jr. è morto pacificamente a casa sua, circondato dalla sua famiglia. Le parole non possono esprimere quanto profondamente ci mancherà. Il suo impatto sul cinema e sulla regia vivrà per sempre, anche in sua assenza.

Anche David Ladd, fratello di Alan e noto attore e produttore cinematografico e televisivo, ha voluto ricordarlo pubblicamente:

Mio fratello, il mio amico, il mio eroe, che è sempre stato al mio fianco. Staremo di nuovo insieme dall’altra parte! Ti voglio bene, ragazzo.

La carriera di Alan Ladd Jr

Nato nel 1937, Alan Ladd Jr. aveva un futuro praticamente già scritto nel mondo del cinema. Suo padre, infatti, era l’attore Alan Ladd Senior.

Il suo approdo nel mondo della settima arte arriva nel 1963, quando diventa agente per la Creative Management Associates. Nel 1969 si trasferisce da Los Angeles a Londra, dive inizia a fare il produttore, dando vita a 9 lungometraggi in soli 4 anni.

Questo periodo di grandissimo successo, lo porta ad entrare nel 1973 nella prestigiosa 20th Century Fox, in cui ricopre prima il ruolo di capo del dipartimento creativo. e poi addirittura di Presidente.

Durante questi anni, un giovane regista, George Lucas, gli presentò l’idea per la realizzazione di un film che parlasse di combattimenti intergalattici. Lui diede il suo bene stare e fu così che venne realizzato Star Wars.

Nel 1979 lascia l’agenzia e fonda una casa produttrice indipendente che portasse il suo nome, The Ladd Company. Negli anni successivi produrrà poi film maestosi come Momenti di gloria (1980), Blade Runner (1982) e altri da incassi record, come Scuola di polizia (1984).

Il momento più alto della sua carriera arriva nel 1995, mentre lavorava in collaborazione con la Paramount Pictures. In quell’anno uscì nelle sale il film di sua produzione Braveheart, cuore impavido, che vinse il premio Oscar come miglior film.