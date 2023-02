Nella giornata di ieri il mondo della musica italiana ha perso uno dei più apprezzati chitarristi e produttori musicali degli ultimi decenni, Alberto Radius. Attivo dagli anni cinquanta, aveva collaborato con i più grandi della canzone italiana. Si è spento all’età di 80 anni, dopo aver lottato con una brutta malattia che alla fine lo ha sconfitto.

Ad annunciare il decesso dell’artista ci ha pensato la sua famiglia, attraverso la divulgazione di una toccante nota sui social.

Gli esordi nella musica italiana di Radius risalgono agli anni 50, quando giovanissimo impugnò per la prima volta la chitarra e fu subito grande amore.

Gloriosa sia la sua carriera da solista, sia quella nei diversi gruppi che ha fondato o di cui ha fatto parte. Su tutti i Formula 3, White Booster e la Premiata Forneria Marconi.

Tante, poi, anche le collaborazioni con alcuni dei più grandi della canzone italiana. Tra queste spiccano quelle con Lucio Battisti, Franco Battiato.

L’ultima apparizione di Alberto Radius su un palcoscenico importante risale al 2021, quando collaborò con gli allora debuttanti Coma Cose nella serata dedicata alle Cover. In quell’occasione, California e Fausto portarono all’Ariston la loro versione de “Il Mio Canto Libero” di Lucio Battisti.

Dalla musica, tuttavia, Alberto non si era mai allontanato. Quest’anno, ad esempio, aveva assistito ed era stato vicino a Gianluca Grignani per la realizzazione del brano “Quando ti manca il Fiato“.

Lo stesso artista milanese, appresa la notizia della scomparsa del musicista, ha pubblicato un toccante post sul suo account Instagram, nel quale ha scritto:

Non ho parole per descrivere uno dei risvegli più amari della mia vita. I ricordi riaffiorano nella mente, momenti di vita e di musica vissuti insieme. Solo qualche mese fa eri qui in studio a stringermi durante l’ascolto di “Quando ti manca il fiato”… ed ora è proprio uno di quei momenti in cui il fiato manca davvero. Oggi ci ha lasciati il mio mentore, il mio amico, la mia fonte d’ispirazione… ciao Alberto! tuo Gian