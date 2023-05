Tanto il dolore che ha colpito la comunità di Este, in provincia di Padova. Alberto Trombetta Morati è scomparso a soli 53 anni, poche ore dopo aver scoperto la diagnosi di un tumore fulminante.

Mentre era sul posto di lavoro, Alberto Trombetta Morati ha accusato un malore. Dagli accertamenti medici, è emersa la spiacevole realtà. Un tumore al cervello fulminante. Pochi giorni dopo, il cuore del 53enne si è fermato per sempre.

I familiari, gli amici e tutti quelli che lo conoscevano sono sotto choc. Sui social sono apparsi numerosi messaggi di addio, pubblicati da chi ha voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta.

Alberto era un uomo cordiale e sempre disponibile con il prossimo. Dirigeva la ditta di famiglia insieme al padre. Una ditta di costruzioni, era infatti molto conosciuto.

Amava la natura e andare in mare e in montagna. E amava i motori, in particolare la Formula Uno.

Oggi viene ricordato come un grande e serio lavoratore, che riusciva sempre a trovare il tempo per ascoltare le persone. Una persona che non amava i social, ma che preferiva il contatto diretto.

Nessuno si aspettava una perdita così improvvisa, un tumore fulminante che lo ha stroncato in pochi giorni. Alberto non ha avuto nemmeno il tempo di combattere, non ha avuto il tempo di provare a vincere. Quel mostro era rimasto nascosto in silenzio e, alla fine, non gli ha lasciato scampo.

Era amato e ben voluto da tutti. La comunità non riesce ancora a capacitarsi di quanto accaduto. Sono tutti sotto choc.

I funerali di Alberto Trombetta Morati

Domani, 2 maggio, alle ore 15:00, verranno celebrati i funerali nella chiesa San Girolamo. Il 53enne verrà poi tumulato nel cimitero di Este. Alberto lascia nel dolore i suoi genitori Annarosa e Paolo, la sorella Alessandra e la sua compagna di vita Svetlana.