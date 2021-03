Terribile lutto per Vito Bicocchi: “Il maledetto Covid non gli ha lasciato scampo”

Vito Bicocchi, amato attore e comico, piange la scomparsa del padre Roberto, spentosi a 85 anni dopo aver contratto da qualche tempo il Coronavirus, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il volto dello spettacolo ha fornito direttamente sui social l’annuncio del grave lutto. In un post pubblicato su Instagram, ha dato la terribile notizia. Ad accompagnare le sue parole, un’immagine in cui appare accanto alla figura paterna.

Contattato dalla redazione online della Repubblica, Vito Bicocchi ha raccontato gli ultimi drammatici giorni di papà Roberto, isolato a causa del Covid-19. Aveva ricevuto la prima dose del vaccino e stava aspettando la seconda. Nel frattempo è, tuttavia, risultato positivo al tampone. Così l’ospedale di Bentivoglio lo ha ricoverato.

Trascorse due settimane, se ne è andato. Il rimpianto più grande di Vito Bicocchi è di non averlo potuto salutare. I polmoni stavano migliorando, ma il virus ha attaccato i reni.

Gli dispiace soprattutto non aver la possibilità di vederlo manco ora. Sono solamente autorizzati a un quarto d’ora con la bara chiusa. Sebbene in paese lo conoscessero tutti – ha infine comunicato Vito – i funerali avverranno in forma privata.

Roberto Bicocchi, classe 1936, era un bravissimo falegname. Gli toccò mettere da parte il lavoro da lui tanto amato per le sostanze impiegate nella lucidatura dei mobili, che gli provocarono un’infezione. Ad ogni modo, investì immediatamente in un’altra sua passione, quella per la cucina.

Frequentò una scuola dove perfezionò le sue doti ai fornelli e all’ospedale di San Giovanni divenne capocuoco. Una volta giunto alla soglia degli 80 anni, il figlio gli ha proposto di intervenire con lui nei programmi gastronomici del Gambero Rosso. E Roberto ha colto l’occasione al volo, mosso da contagioso entusiasmo. L’idea di avergli regalato così gli ultimi 5 anni, in cui si è divertito un sacco, è attualmente la sua grande consolazione, ha svelato Vito.