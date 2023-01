Dopo venti lunghi anni di lotta e tanta sofferenza, si è spenta per sempre Alessandra Mazzucato. La donna aveva 57 anni e circa 20 anni fa, nel fiore della sua vita, aveva scoperto di essere affetta da una brutta malattia degenerativa che alla fine l’ha portata via. Lo stesso tragico destino, negli anni passati, era toccato anche a sua mamma e a suo fratello.

Una tragedia senza fine che ha letteralmente torturato una famiglia intera originaria di Pontelongo, piccolo comune in provincia di Padova in cui Alessandra e la sua famiglia hanno sempre vissuto.

Le prime avvisaglie di quanto stava per accadere sono arrivate la bellezza di circa venti anni fa. Alessandra lavorava nel suo negozio di toelettatura per animali a Piove di Sacco, a pochi chilometri da casa.

Era nel fiore della sua vita, faceva un lavoro che amava, così come amava gli animali, e tutti la apprezzavano per la bellissima e solare persona che è sempre stata.

La diagnosi di una rara malattia degenerativa, per la quale ancora oggi pare non esserci una cura efficace, ha iniziato piano piano a prendersi la sua vita. Quando le difficoltà motorie, sempre più importanti, sono diventate troppe, Alessandra è stata costretta a vendere l’attività e ritirarsi in casa per combattere la sua battaglia.

Nel frattempo, anche sua madre ed uno dei suoi fratelli hanno scoperto di avere la stessa malattia. Malattia che, nei loro casi, ha agito più velocemente e che li ha portati via qualche anno fa.

Cordoglio per la morte di Alessandra Mazzucato

Gli ultimi anni di vita di Alessandra Mazzucato sono stati i più difficili. La sua famiglia, per garantirle la giusta assistenza l’ha fatta trasferire in una clinica specializzata della zona, dove i medici si sono presi cura di lei giorno e notte, fino al suo ultimo respiro, esalato proprio in questi giorni.

La scomparsa della 57enne ha suscitato tristezza e sconforto a tutta la comunità di Pontelongo, ma anche in quella di Piove, dove lei aveva lavorato e dove tutti la amavano.

Tantissimi i presenti nella giornata di ieri nella chiesa parrocchiale di Pontelongo, dove si è celebrato il suo funerale.