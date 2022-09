Una donna di 54 anni ha perso la vita lo scorso agosto, il marito oggi chiede giustizia. Alessandra Taddei era un’insegnante delle scuole medie e quando ha iniziato ad accusare un forte mal di testa, si è recata al pronto soccorso. Per tre volte, è stata rimandata a casa con una Tachipirina. Ma aveva qualcosa di ben più grave.

Diceva al marito di sentire come una tenaglia che le stringeva le tempie. Era così insopportabile, da costringerla ad andare all’ospedale di Verbania.

L’uomo ha voluto denunciare pubblicamente quanto accaduto alla moglie, perché spera che i medici agiscano con meno leggerezza e non deludano nessun altro come hanno deluso lui:

Mi sono sentito umiliato oltre che non ascoltato. Non ho presentato denuncia, mia moglie non si sarebbe salvata, ma avrei avuto le risposte immediate ai nostri dubbi e non avrebbe dovuto soffrire dei giorni in più, finché siamo andati al San Raffaele di Milano.