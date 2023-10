Sono ancora tutti sconvolti ed addolorati per l’improvvisa e straziante scomparsa di Alessandra Tortomasi, l’insegnante 41enne deceduta nella giornata di sabato 14 ottobre. Era arrivata ad Aprilia da poco ed era al suo primo giorno di lavoro.

Gli agenti intervenuti ora sono a lavoro per capire come mai la donna, ha perso il controllo del suo veicolo e si è ribaltata più volte.

I fatti sono avvenuti nella mattina di sabato 14 ottobre. Precisamente tra via Astura e via Isola della Maddalena, che si trova nella zona di Lanuvio, nella provincia di Roma. In realtà lei era di Paternò, che si trova a Catania.

Aveva ottenuto un lavoro come insegnante per una supplenza. Era arrivata in questo nuovo comune da pochi giorni ed in quell’occasione era appena uscita dal suo primo giorno di lavoro.

Alessandra era alla guida della sua Fiat 500L. Quando all’improvviso, per cause ancora chiarire dalle forze dell’ordine, perso il controllo dell’auto. Dopo essere uscita fuori strada, si è ribaltata più volte su sé stessa.

I sanitari sono presto intervenuti. Hanno avuto bisogno dell’aiuto dei Vigili del Fuoco, per liberarla dalle lamiere. Successivamente l’hanno elitrasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. Però è proprio qui che due ore dopo il suo arrivo, la giovane donna è deceduta.

I messaggi di cordoglio per Alessandra Tortomasi

La notizia di questa improvvisa e straziante perdita ha sconvolto migliaia di persone. In tanti infatti stanno scrivendo per lei dei messaggi di cordoglio. Una sua amica in un post sul web, ha scritto:

Le notizie che vorresti non arrivassero mai, che cara ragazza che eri, tristezza infinita. Mancherai tanto.

I Carabinieri della stazione di Ariccia, sono intervenuti presto sul luogo del sinistro. Ora stanno lavorando per capire cosa è successo. L’ipotesi è proprio che la donna abbia perso il controllo dell’auto o per un malore improvviso o per un ostacolo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.