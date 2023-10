Grave incidente stradale a Lanuvio, Alessandra Tortomasi è morta a 41 anni, per i traumi riportati

Un gravissimo sinistro è quello che purtroppo è avvenuto nella serata di sabato 15 ottobre. Precisamente nel comune di Lanuvio e Alessandra Tortomasi, questo il nome dell’insegnante, non ce l’ha fatta, dopo il ricovero in ospedale è deceduta per i traumi.

Gli agenti intervenuti sul posto ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed anche per capire i motivi che l’hanno portata ad uscire di strada.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di sabato 15 ottobre. Precisamente in via Astura, che si trova nel comune di Lanuvio, nella provincia di Roma.

Alessandra aveva ottenuto il lavoro da insegnante che tanto desiderava. Era originaria di Catania, ma si era trasferita in questo posto già da tempo. In quell’occasione era a bordo della sua auto, una Fiat 500.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo. Dopo essere uscita fuori strada, l’auto si è ribaltata più volte su sé stessa.

I passanti si sono presto resi conto che le sue condizioni erano gravi. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. Tutti sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso di Alessandra Tortomasi dopo il sinistro

La macchina della donna era diventata un cumulo di lamiere. Hanno chiesto infatti anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorare a lungo per riuscire a liberarla.

Successivamente l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma. Però è proprio qui che poco dopo il suo arrivo, la 41enne ha perso la vita, per i gravi traumi riportati.

Gli agenti intervenuti al momento stanno lavorando per ricostruire la dinamica. Vogliono capire se la donna ha avuto un malore o un ostacolo improvviso, che l’hanno portata a perdere il controllo del suo veicolo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.