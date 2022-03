Alessandria, famiglia ucraina in fuga dalla guerra, aiutata da alcuni agenti di polizia: ora sono arrivati a destinazione

Un episodio davvero emozionante è quello che è avvenuto pochi giorni fa, ad Alessandria. Una famiglia ucraina, in fuga dalla guerra è stata soccorsa da alcuni agenti di polizia. Avevano l’auto in panne ed erano anche senza cibo. Erano diretti in Francia da alcuni parenti.

Una vicenda che ha avuto il lieto fine che tutti speravano, ma che soprattutto ha commosso tantissime persone. I due genitori una volta arrivati a destinazione hanno anche voluto ringraziare i poliziotti.

Il tutto è iniziato pochi giorni fa, precisamente sull’autostrada A26, in direzione Alessandria. I genitori, insieme ai loro due bambini molto piccoli, spaventati dalla guerra in Ucraina, sono riusciti a fuggire con la loro auto.

Tuttavia, dopo 4 lunghi giorni di viaggio, senza mai fermarsi, la macchina si è rotta. Di conseguenza, sono stati costretti a viaggiare con le quattro frecce, sulla corsia di emergenza.

Una volante della polizia, appena li ha notati, li ha scortati fino all’aria di servizio Bormida Est. La coppia era spaventata, perché credevano che li avrebbero rimandati nella loro città.

Tuttavia, questi poliziotti dal cuore enorme, hanno fatto qualcosa di davvero speciale. Per cercare di capire le loro condizioni, hanno chiesto l’intervento di un interprete. In realtà avevano solo intenzione di aiutarli.

Il ringraziamento della famiglia ucraina agli agenti

Uno dei poliziotti è entrato nell’area di servizio ed ha acquistato a sue spese delle bevande, dei panini e degli snack sia per i bambini, che per i due genitori.

Inoltre, con una colletta sono anche riusciti a far riparare l’automobile, per permettere alla famiglia di poter continuare il loro viaggio. In queste ultime ore, è arrivata la bella notizia che tutti aspettavano.

Quelle persone sono riuscite ad arrivare a destinazione e commossi dalla generosità degli agenti, hanno voluto scrivere per loro un biglietto di ringraziamento. Nella nota c’era scritto: “Ricorderemo Alessandria per molto tempo!”