Sono tutti devastati a Lodi e provincia per la prematura ed improvvisa scomparsa di Alessandro Boiocchi, conosciuto da tutti con il soprannome “Boio”, che si è spento due giorni fa a soli 49 anni. L’uomo è stato trovato privo di vita per strada, dove era uscito per fare una corsa ed è stato colpito da un improvviso e letale malore.

Lo sport era la più grande passione di Alessandro e proprio mentre lo praticava ha trovato la sua improvvisa e scioccante fine, lasciando tutti sgomenti.

Il tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso, il 22 luglio.

Viveva a Borghetto Lodigiano Alessandro, in una casa di Corso Mazzini. E da li era uscito come spesso faceva per fare una corsetta. Alle 18:45 circa alcuni passanti lo hanno notato disteso a terra sul cavalcavia di Via Vecchia Cremonese e subito hanno effettuato la chiamata d’emergenza ai soccorritori, visto che non dava segni di vita.

Arrivati sul posto, i medici e gli infermieri non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Malore fatale per Alessandro Boiocchi

Sul suo capo era presente una ferita, il che ha lasciato pensare inizialmente che Alessandro Boiocchi fosse stato investito da un’auto che poi si sarebbe allontanata senza prestare soccorso.

L’assenza di segni di frenata e di incidente, unita al responso del medico legale giunto sul posto, però, hanno chiarito subito le cause del decesso, attribuite invece ad un malore fatale che lo avrebbe colpito mentre faceva jogging.

La ferita alla testa era dovuta dunque alla caduta a terra e all’impatto della testa contro l’asfalto.

Come detto Alessandro, che avrebbe compiuto 50 anni ad agosto, aveva sempre dedicato molto del suo tempo allo sport. Da giovane aveva giocato in diverse squadre di calcio locali e poi si era dedicato anche a fare l’allenatore di squadre giovanili.

Soltanto un mese fa Alessandro aveva perso suo papà Emiliano e oggi sono in tantissimi a dedicare a lui e alla famiglia parole di stima e cordoglio.

