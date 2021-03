Alessandro Borghese malato di Covid: le sue condizioni

Alessandro Borghese ha il Coronavirus, è al suo quinto giorno e, malgrado ciò, la febbre non è ancora comparsa. A comunicarlo è lo stesso chef di 4 Ristoranti, che si dice tutto acciaccato.

Tra i sintomi anche le ossa rotte e i giramenti di testa. Spera di guarire al più presto perché non sa più come distendersi a letto. Tra gli effetti del Covid-19 c’è anche quello di essere particolarmente debilitante. E per una persona attiva come il figlio di Barbara Bouchet è davvero difficile fermarsi.

Sono giorni di pausa obbligata per Alessandro Borghese, che in una serie di Instagram Stories riassume le sue condizioni. Si trova immerso nella natura e durante tale periodo di quarantena ha avuto modo di scoprire la situazione della barriera corallina e delle formiche, probabilmente a indicare il parecchio tempo libero disponibile.

Alessandro Borghese ha spiegato di avere contratto il Coronavirus. Da cinque giorni si trova chiuso in mezzo alla natura. Per il momento nemmeno una lineetta di febbre.

D’altra parte è sottosopra, ha le ossa rotte e gli gira la testa. Mentre stava caricando le storie sulla sua pagina personale di Instagram era giunto l’attimo del caffè, che è la parte migliore della giornata. Si augura di levarselo presto di dosso il Covid poiché non sa più in che maniera coricarsi sul letto, per i reni, si gira e si rigira. L’intervento sul web ha colpito i followers, che gli augurano una pronta guarigione.

Attualmente Alessandro Borghese è impegnato con la settima stagione del celebre format 4 ristoranti. Basato sul tedesco Mein Lokal, Dein Lokal ha un bacino consolidato di fan, raccontando sotto una luce diversa il mondo della ristorazione e della cucina. L’edizione numero sette è tuttora trasmessa su Sky Uno e chiuderà nel corso della prima settimana di aprile, quando la pay tv manderà in onda il quattordicesimo e ultimo appuntamento.