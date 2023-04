Ha perso l'equilibrio ed è caduto proprio mentre stava transitando un autobus: per Alessandro Cadei, 73 anni, non c'è stato nulla da fare

Un destino amaro per un ciclista di 73 anni, Alessandro Cadei, che nella giornata di ieri ha perso la vita mentre faceva un giro in bici insieme ai suoi amici. L’uomo avrebbe perso l’equilibrio forse a causa di un tombino e sarebbe caduto proprio nella traiettoria di un bis che stava transitando in quel momento. Il conducente non ha potuto far nulla per evitare l’impatto.

Ancora un drammatico incidente avvenuto sulle strade italiane, che come quelli dei giorni scorsi ha purtroppo causato il decesso di qualcuno.

Dal 25 aprile in poi, infatti sono diverse le persone che hanno perso la vita a seguito di sinistri.

Proprio martedì, ad esempio, quattro ragazzi giovanissimi hanno perso la vita in un frontale a Bitonto, vicino Bari. Avevano tra i 17 e i 24 anni.

Poi, due ragazzi, di 19 e 22 anni, rispettivamente a Milano e a Rottofreno, in provincia di Piacenza, sono deceduti dopo che le loro rispettive auto si sono schiantate ed hanno preso fuoco.

Un bambino di 11 anni di origine cinese e residente a Monza, nel pomeriggio dello scorso giovedì, è deceduto dopo che un’auto guidata da una donna di 50 anni l’ha travolto in pieno.

Ieri c’è stata l’ennesima vittima di questi giorni, in un incidente avvenuto a Gorlago, in provincia di Bergamo. Si chiamava Alessandro Cadei e aveva 73 anni.

Come è morto Alessandro Cadei

Il sinistro si è verificato intorno alle 11:30 del mattino di ieri, sabato 29 aprile, su via Bonetti a Gorlago appunto, nel bergamasco.

Alessandro, appassionato di ciclismo da una vita intera, era uscito insieme ai suoi amici di sempre per una pedalata in compagnia, quando purtroppo è successo l’impensabile.

Probabilmente per via di un tombino, ha perso l’equilibrio e non è riuscito a rimanere sui pedali, cadendo a terra proprio in mezzo alla carreggiata.

Il caso ha voluto che proprio in quel momento stesse transitando un pullman, che purtroppo non ha potuto far nulla per evitare di investirlo.

A lanciare l’allarme ci hanno pensato gli amici di Alessandro, che nell’attesa che arrivassero i soccorsi hanno tentato loro stessi di rianimare l’uomo.

Sul posto sono arrivate le auto mediche e un elisoccorso da Brescia, ma l’intervento di infermieri e medici non è servito a nulla per evitare il decesso del 73enne.