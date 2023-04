Emergono nuovi dettagli e testimonianze riguardo all’incidente tragico avvenuto a Monza due giorni fa, in cui un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto guidata da una donna di 50 anni. Un passante ha cercato di rianimare il piccolo, non riuscendoci. Il dramma davanti agli occhi della madre.

Erano da poco passate le 16:00 del pomeriggio di giovedì 27 aprile quando un tremendo incidente è avvenuto a Monza, più precisamente di fronte al civico 189 di via Michelangelo Buonarroti.

Una automobile ha investito a velocità abbastanza sostenuta un bambino di 11 anni, facendolo cadere rovinosamente a terra.

I soccorsi sono subito arrivati sul posto e il piccolo è stato trasportato con un elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Lì i medici, purtroppo, non hanno potuto far niente per evitare che il cuore del bambino si fermasse per sempre.

Le testimonianze sull’incidente che è costato la vita al bambino di 11 anni

Credit: MONZA TODAY

Inizialmente si erano diffuse pochissime notizie riguardo l’incidente. Successivamente, a seguito dei rilievi e delle testimonianze dei presenti sul posto, la dinamica dei fatti è stata più chiara.

Il piccolo era insieme a sua madre, che dopo l’impatto ha iniziato ad urlare disperata per la tragedia capitata proprio sotto i suoi occhi.

A quanto pare la famiglia del piccolo, immigrata dalla Cina, abita proprio davanti al luogo dell’incidente.

Alcuni testimoni hanno raccontato che quella strada è sempre molto trafficata e che in quel momento la corsia di direzione verso Monza era ferma, mentre sull’altra le auto viaggiavano a velocità sostenuta. Non si esclude dunque che il bambino di 11 anni possa essere sbucato dalle auto ferme.

La Mini Countryman coinvolta nello schianto era guidata da una donna di 50 anni, che si è fermata per restare a disposizione delle autorità e i cui risultati alcolemici hanno dato esito negativo. Ora è indagata per omicidio stradale.

Un automobilista ha raccontato di aver tentato di rianimare il piccolo, ma che il suo intervento, così come quello dei medici, non è servito a nulla.

Un commerciante della zona ha raccontato di aver visto il corpo del bimbo a terra e sua madre che urlava disperata sopra di lui: una scena straziante.