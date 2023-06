Un gruppo di persone aveva percosso Alessandro Castellaccio fino a ridurlo in fin di vita: si è spento dopo 5 giorni di agonia

Dopo una settimana di agonia, trascorsa in ospedale, Alessandro Castellaccio si è arreso e spento per sempre a soli 40 anni. La scorsa domenica era stato picchiato a sangue da alcuni sconosciuti a Tivoli, che lo avevano ridotto in fin di vita.

L’ennesimo caso in cui una lite per futili motivi si trasforma purtroppo in tragedia.

Soltanto alcuni giorni fa era arrivata alla cronaca la storia di Giuseppe Tucci, un Vigile del Fuoco di Foggia e residente a Rimini, morto a soli 34 anni.

Il giovane pompiere una settimana prima era rimasto coinvolto in un litigio con un buttafuori di un locale della riviera. lite che si era subito trasformata in un pestaggio brutale che ha lasciato in fin di vita il 34enne.

Trasportato in ospedale, è rimasto in coma per alcuni giorni prima di spegnersi per sempre.

La stessa sorte è toccata anche a Alessandro. Anche lui si trovava in un locale, a Tivoli, e anche lui si è ritrovato a litigare con un altro uomo presente nel bar.

Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, il 40enne stava chiedendo ad un’altra persona di abbassare i toni all’interno del locale e l’altro gli si sarebbe avvicinato con fare minaccioso.

Per respingerlo, Castellaccio lo avrebbe colpito con un pugno, ma subito dopo sarebbero intervenuti altri uomini che hanno sfogato su di lui un’ira senza senso. Calci e pugni fino a ridurlo in fin di vita e lasciarlo esanime per terra.

Per Alessandro Castellaccio non c’è stato nulla da fare

Soccorso e trasportato al Policlinico Umberto I di Roma, Alessandro Castellaccio è rimasto in coma per 5 giorni, lottando tra la vita e la morte.

Alla fine,i traumi riportati nel pestaggio si sono rivelati fatali e il suo cuore si è fermato per sempre 5 giorni dopo.

Già il giorno successivo alla rissa era stato rintracciato l’uomo che per primo aveva avvicinato Alessandro. Alle domande degli investigatori, tuttavia, non aveva fornito informazioni utili per individuare gli altri uomini coinvolti nel pestaggio.

Dopo il decesso del 40enne, la Procura di Tivoli ha aperto un’indagine per omicidio, che coinvolge le forze dell’ordine nella ricerca dei responsabili di quanto accaduto.

Innumerevoli, intanto, i messaggi di cordoglio apparsi sul web per ricordare Alessandro.