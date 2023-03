Si chiamava Alessandro Dellatorre il ragazzo di soli 26 anni che questa notte, quando erano da poco passate del 2:30, ha perso la vita in un tremendo scontro frontale tra la sua auto e quella guidata da una giovane di 24 anni. Quest’ultima è rimasta gravemente ferita. L’incidente si è verificato all’interno di una galleria sulla Lecco – Bellabio.

Un altro week end drammatico si è aperto questa notte, quando da poco erano passate le 2:30, con un incidente purtroppo mortale avvenuto sulla Lecco – Bellabio.

Poche ore prima si sono verificati altri due incidenti, che a loro volta sono costati la vita a quattro persone.

Il primo è avvenuto ad Afragola nella notte tra giovedì e venerdì. Una vettura con a bordo tre ragazzi molto giovani si è schiantata contro un muro finendo distrutta. Claudio e Ferdinando, rispettivamente di 17 e 22 anni, hanno perso la vita. Il terzo, un 20enne, è ricoverato a Napoli in gravissime condizioni.

Il secondo è avvenuto alle 8:00 del mattino di ieri vicino a Vercelli. Quattro vetture con a bordo in tutto 6 persone si sono scontrate in un rocambolesco incidente, finendo tutte distrutte. Il bilancio è stato tragico. Giorgio Carando e Davide Frezzato, due uomini di 65 e 38 anni, entrambi originari di Santhià, in provincia di Vercelli, hanno purtroppo perso la vita a seguito dello schianto. Altre quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera molto grave.

Nulla da fare per Alessandro Dellatorre

L’incidente verificatosi questa notte in Lombardia è invece costato la vita ad un ragazzo giovanissimo, Alessandro Dellatorre, originario e residente di Segrate, nella bassa Brianza.

Il ragazzo era da solo a bordo della sua vettura e stava percorrendo la Lecco – Bellabio. Per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’altra auto che proveniva in senso opposto. Lo scontro è avvenuto all’interno del Tunnel Giulia.

Immediato l’arrivo dei soccorritori medici sul posto e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i due giovani dalle rispettive vetture.

Per Alessandro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’altra ragazza, di Bellabio, è stata trasportata all’ospedale di Lecco, dove è attualmente ricoverata per le cure necessarie. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.