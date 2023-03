Fatale per Alessandro Dellatorre uno schianto frontale sulla Lecco Bellabio: il post dell'Inter per il giovane allenatore delle giovanili

Si chiamava Alessandro Dellatorre il ragazzo di soli 26 anni che nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita in un tragico schianto stradale avvenuto sulla Lecco Bellabio. Era molto conosciuto in tutta la Lombardia, per essere uno degli allenatori delle giovanili dell’Inter, noto club di Serie A.

Un altro week end drammatico sulle strade italiane, con diversi incidenti che si sono verificati sul territorio e che sono costati la vita a diverse persone.

Uno dei più tragici è avvenuto sulla nuova Lecco Bellabio, in Lombardia, quando da poco erano passate le 2:30 della notte tra venerdì e sabato.

Due automobili, con a bordo un ragazzo ed una ragazza molto giovani, 26 e 24 anni, per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria Giulia, la stessa che alcuni mesi fa era diventata nota per il crollo di alcuni massi dalla montagna soprastante.

Nello scontro, purtroppo, il ragazzo di 26 anni ha perso la vita. I Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 non hanno potuto far nulla per evitare il suo decesso, che è giunto praticamente immediatamente dopo l’impatto.

Grave ma non in pericolo di vita la 24enne che viaggiava sull’altra auto, che è stata trasportata all’ospedale di Lecco per tutte le cure del caso.

Chi era Alessandro Dellatorre

Nelle ore successive si è venuti a sapere che il ragazzo deceduto nell’incidente, Alessandro Dellatorre, a soli 26 anni ricopriva già un ruolo molto importante in una delle squadre più blasonate del mondo del calcio italiano, l’Inter.

Il 26enne era infatti uno degli allenatori delle squadre giovanili nerazzurre.

Il club, in una nota diramata sul web, ha mostrato il suo cordoglio per la gravissima perdita: