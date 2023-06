Ha cercato di costruirsi un alibi perfetto, si è mostrato come il fidanzato preoccupato e amorevole agli occhi degli altri. Ma Alessandro Impagnatiello voleva solo depistate gli inquirenti.

Ha messo fine alla vita della sua fidanzata incinta di 7 mesi, dopo che aveva scoperto della sua relazione con una collega di 23 anni, che andava avanti da circa un anno. Giulia Tramontano voleva lasciarlo e invece non potrà mai più essere libera.

Dopo il delitto, Alessandro Impagnatiello ha cercato sul web informazioni su come coprire ogni traccia e disfarsi del suo corpo. La mattina successiva ha finto di andare a lavorare. Ha mandato un messaggio sul cellulare di Giulia Tramontano, dicendole di riposarsi e che lui stava per iniziare il suo turno. Poco più tardi un altro messaggio per chiederle se fosse tutto ok, seguito da altri in cui si mostra sempre più preoccupato.

Mi chiami per favore? Hey, ma sei ancora a letto? Baby, dove sei? Ci stiamo preoccupando tutti.

Continua la sua farsa facendo credere a tutti che si fosse allontanata di sua spontanea volontà dopo aver scoperto il suo tradimento:

Continuo a guardare la foto di Ibiza che abbiamo fatto il quadro, so che non sono stato un fidanzato ideale negli ultimi mesi…

E ancora:

Dicci solo che stai bene, che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto.

Giulia Tramontano era già morta e il suo telefono spento dalla sera precedente. Alessandro Impagnatiello ha denunciato la sua scomparsa e si è recato in giro per negozi a cercarla, mentre si occupava di bruciare il suo corpo e nasconderlo dietro un palazzo.

Quella ragazza incinta di suo figlio era solo un ostacolo, ha ben pensato di disfarsi con lei e vivere libero la relazione con la sua collega, ma anche quest’ultima aveva scoperto il suo castello di bugie e aveva deciso di allontanarlo ed essere solidale con Giulia. Proprio lei si è preoccupata del fatto che non le rispondeva ai messaggi ed è stata proprio lei la prima ad avere dei sospetti su Alessandro.