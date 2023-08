Emergono nuovi dettagli strazianti sul delitto di Giulia Tramontano e sull’aggravanti da contestare al suo fidanzato Alessandro Impagnatiello. Quest’ultimo aveva in mente di mettere fine alla vita della donna, già dallo scorso inverno. Questo è emerso dalle ricerche sul web.

Ci sono ancora molti punti da chiarire su questo episodio, che purtroppo ha portato all’improvvisa scomparsa di una 29enne incinta, che non ha mai potuto abbracciare il suo bambino.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, su quello che scrive il quotidiano La Repubblica, il barman 30enne aveva in mentre di compiere il delitto già da questo inverno.

Questo perché la ragazza ha scritto un messaggio in cui diceva: “Non mi sento bene!” Dopo aver bevuto in casa una bevanda calda. Lo stesso fidanzato qualche ore dopo avrebbe fatto una nuova ricerca sul web ed avrebbe scoperto che il veleno per topi, con le bevande calde, cambia effetto.

In questi giorni è emerso che sono davvero tante le ricerche fatte dall’uomo sul veleno, che è stato poi trovato nel suo zaino. Agli inquirenti lui però avrebbe negato di averlo usato per la fidanzata, ma che gli serviva per lavoro. Dalle scoperte è venuto fuori, che in realtà voleva cercare di provocare il decesso del piccolo e della compagna, tramite questa sostanza.

Il delitto di Giulia, commesso da Alessandro Impagnatiello

Giulia ed Alessandro stavano insieme da circa 3 anni. Lui aveva un figlio da una relazione precedente ed insieme, stavano per mettere al mondo un altro bambino. Il piccolo si sarebbe dovuto chiamare Thiago.

Tuttavia, la ragazza pochi giorni prima ha avuto una discussione con il fidanzato, perché aveva trovato un burrocacao nella sua auto. Inoltre, il 27 maggio ha avuto l’incontro con la ragazza con cui il 30enne aveva una relazione parallela da circa un anno.

Giulia era sconvolta, grazie ad un passaggio della suocera è tornata a casa. Però quella stessa sera ha perso la vita, con 39 fendenti che il fidanzato le ha inferto da dietro, senza che lei potesse difendersi.

Impagnatiello prima di ammettere la verità, ha fatto credere a tutti che era scomparsa. Esattamente 72 ore dopo, quando ha capito che gli agenti lo avevano incastrato, ha deciso di confessare e di far ritrovare il corpo.