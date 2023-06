Una notizia davvero importante è quella arrivata in queste ultime ore sul delitto di Giulia Tramontano. Il fidanzato Alessandro Impagnatiello colpevole ed in arresto, nei giorni in cui ha fatto credere a tutti che era scomparsa, lo hanno ripreso mentre puliva le scale.

CREDIT: TELELOMBARDIA

L’uomo in quei minuti voleva togliere le tracce del trasferimento del corpo dalla casa, al box, ma nonostante la presenza delle telecamere in strada, lui non è affatto fermato.

Gli inquirenti nel parlare della personalità di Alessandro Impagnatiello, hanno detto che è freddo, manipolatore e narcisista. Anche in quell’occasione si è mostrato proprio così, come tutti lo descrivono.

Giulia Tramontano purtroppo ha perso la vita nella sera di sabato 27 maggio, nell’abitazione che condivideva con il fidanzato in via Novella, a Senago. Erano lì ormai da diversi anni, ma lui in realtà aveva una relazione parallela con una sua collega.

La 29enne era incinta al settimo mese e tra poche settimane avrebbe avuto la possibilità di conoscere il suo bambino, che si sarebbe dovuto chiamare Thiago.

Giulia in quel pomeriggio aveva scoperto proprio la verità ed aveva avuto un incontro con l’altra donna. Alessandro Impagnatiello però attendeva il suo rientro a casa, forse perché aveva già pensato al piano da mettere in atto.

Le immagini delle telecamere di Alessandro Impagnatiello che pulisce

L’uomo prima di ammettere la verità, ha fatto credere a tutti che in realtà la fidanzata era scomparsa. Nei giorni in cui i suoi familiari lanciavano appelli e si sono anche rivolti a Chi l’ha Visto?, lui faceva altro.

Per far credere a tutti che lui era interessato, il 30enne ha fatto il giro di diversi bar, anche insieme a sua madre. Però non ha mai fatto appelli televisivi o si è mai mostrato alle telecamere per chiedere alla ragazza di tornare.

Inoltre, martedì 30 maggio, intorno alle 15.27 una telecamera Impagnatiello è uscito di casa sgattaiolando, coperto dal muretto. Aveva in mano una spugna gialla e dall’inizio delle scale, è arrivato fino a sotto al box, per pulire a fondo le tracce lasciate. Le immagini le ha mostrate in anteprima il programma Iceberg Lombardia. Il programma condotto da Marco Oliva, va in onda sul canale Telelombardia.