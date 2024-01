Mentre le autorità indagano per chiarire la dinamica del drammatico incidente avvenuto vicino a Pordenone lo scorso 2 gennaio, sono stati resi noti i nomi delle vittime del tremendo schianto che ha visto coinvolti tre mezzi e che ha causato tre morti e due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Chi erano.

Un inizio anno drammatico sulle strade italiane, con diversi incidenti devastanti che purtroppo hanno portato diverse persone a perdere la vita.

Uno è avvenuto proprio ieri, vicino ad Alessandria, nel tratto autostradale della A7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera, in direzione Milano. Un furgoncino con a bordo 5 persone, per cause ancora da chiarire si è ribaltato ed ha finito la sua corsa, distrutto, in mezzo alla carreggiata.

Il conducente del pulmino, un ragazzo di soli 21 anni originario della Toscana che era alla guida del mezzo non ce l’ha fatta. Gli altri 4 sono rimasti feriti, tre in maniera grave.

Il giorno prima, sulla Cimpello – Sequals a Zoppola, in provincia di Pordenone, tre mezzi sono rimasti coinvolti in un altro devastante incidente, che di vittime ne ha causate tre e di feriti due.

Credit: Pordenone Today

Un’ambulanza e un camion si sono scontrati frontalmente, mentre un suv giunto successivamente si è scontrato con il mezzo di soccorso già incidentato.

Chi sono le vittime del drammatico incidente a Pordenone

Credit: Pordenone Today

Diverse ambulanze, le auto mediche, i Vigili del Fuoco e due elisoccorsi hanno raggiunto il luogo dell’incidente nel minor tempo possibile. Ma ciò non è servito ad evitare quella che si è rivelata essere una vera e propria strage.

A perdere la vita è toccato a tre persone, l’autista del camion, la conducente e la paziente dell’ambulanza.

Il primo, il 52enne calabrese Pierantonio Petrocca, era alla guida del camion della Trans Ghiaia, una ditta di trasporti della zona. Era stato assunto da poco e proprio martedì era il suo primo giorno di lavoro.

La seconda, la volontaria della Croce Rossa Italiana di 49 anni Graziella Mander, era originaria di Solimbergo di Sequals e prestava servizio da oltre 25 anni. Per lei e per i suoi familiari è arrivato l’abbraccio virtuale anche da parte di Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana.

In fine, a perdere la vita è toccato anche alla paziente che era trasportata sull’ambulanza, la donna di 80 anni Claudia Clement, originaria della Svizzera ma residente a Vivaro. Stava tornando verso casa dopo una visita.

A causare l’incidente molto probabilmente è stato il sorpasso azzardato da uno dei due mezzi coinvolti. Da accertare ancora a chi appartenga la responsabilità.