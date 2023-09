Alessandro Scrocco ha perso improvvisamente la vita a soli 35 anni: l’ipotesi su quanto potrebbe essergli accaduto

La notizia arriva da Porto Potenza Picena, Macerata. Alessandro Scrocco ha perso la vita a soli 35 anni dopo un improvviso malore. Gli operatori sanitari sono intervenuti sul posto, dopo l’allarme, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo.

Non è ancora chiaro cosa sia successo al 35enne. Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che Alessandro Scrocco abbia assunto un farmaco, che potrebbe averlo mandato in choc anafilattico. Ma sarà soltanto l’esame autoptico, che verrà effettuato sul corpo senza vita dell’uomo, a confermare o smentire questa prima ipotesi. I risultati dell’autopsia saranno fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso e ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima all’interno della sua abitazione di famiglia.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno avviato le indagini e il medico legale, costretto a dichiarare il decesso dell’uomo.

Il dramma si è consumato intorno alle 22:30 dello scorso 5 settembre. Alessandro Scrocco si trovava nella casa dei suoi genitori, quando ha accusato un malore improvviso. Sono stati proprio i famigliari a lanciare l’allarme al 118. L’intervento degli operatori della Croce Rossa è stato tempestivo, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Il 35enne aveva assunto dei farmaci per un mal di gola, che cercava di contrastare da qualche giorno. Proprio per questo, gli inquirenti credono che la causa del decesso possa essere uno choc anafilattico riconducibile alle medicine. Ma sarà necessario attendere i risultati dell’esame autoptico.

Lo strazio della comunità per la scomparsa di Alessandro Scrocco

Non aveva problemi di salute, era un lavoratore e amava la montagna. In queste ore sono molte le persone che lo stanno ricordando con strazianti post sui social network. L’intera comunità si è stretta al dolore dei familiari, così come le società sportive che conoscevano Alessandro, proprio per via della sua grande passione per lo sport. Anche gli amici non riescono ancora a credere a quanto accaduto e lo stanno salutando con ultimi e tristi messaggi.