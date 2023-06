Si chiamava Alessandro Simonelli il giovane di soli 20 anni che nella giornata di ieri si è spento per sempre, per via dei gravissimi traumi riportati in un incidente in motocicletta avvenuto il giorno prima, domenica, in Toscana. Il ragazzo era insieme alla sua comitiva, di cui faceva parte anche suo fratello gemello Federico.

Credit: Alessandro Simonelli Facebook

Sono oltre 200 le persone che, da inizio anno, hanno perso la vita in incidenti stradali in cui sono state coinvolte delle motociclette. Le due ruote si confermano come uno dei mezzi più rischiosi in tal senso.

L’ultima tragedia simile si è verificata nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, sulle strade della Toscana. Più precisamente, l’incidente si è verificato sulla statale del Valico del Cerreto, vicino a Massa Carrara.

Alessandro e i suoi amici, comitiva di cui faceva parte anche il fratello gemello del 20enne, Federico, dopo una giornata in sella alle proprie motociclette in Toscana, stavano rientrando verso casa, in Liguria.

All’improvviso e per cause ancora da chiarire, mentre Alessandro si apprestava a percorrere una curva, ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito a sbattere rovinosamente contro un guard rail.

Sconvolti i ragazzi che erano con lui, che subito si sono fermati ed hanno capito la gravità della situazione, dato che aveva perso i sensi.

Immediatamente hanno allertato i soccorsi, che altrettanto velocemente hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Oltre alle auto mediche, anche l’elisoccorso Pegaso, che ha caricato il giovane e lo ha trasportato all’ospedale Cisanello di Pisa.

Per Alessandro Simonelli non c’è stato nulla da fare

I medici della struttura hanno tentato in ogni modo di salvare la vita ad Alessandro Simonelli.

Nonostante gli sforzi immani, poche ore dopo il suo arrivo nel nosocomio, nella notte tra domenica e lunedì, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La notizia è subito rimbalzata a Castelnuovo Magra, piccolo comune in provincia di La Spezia in cui Alessandro viveva, provocando shock e dolore a chiunque.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia del giovane. Un abbraccio particolarmente caloroso a Federico, che ha assistito al tragico incidente del suo gemello.

Parole di conforto arrivate anche da membri dell’amministrazione comunale e da diverse associazioni di cui il giovane faceva parte.