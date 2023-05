Dramma a Pisa, bimbo di 5 anni approfitta della mamma che si era addormentata ed è uscito da solo: si è fermato in un supermercato

Una vicenda che ha dell’incredibile è quella avvenuta lo scorso venerdì 5 maggio, nella periferia della città di Pisa. Un bimbo di soli 5 anni ha approfittato dell’addormento di sua madre ed è uscito da solo. Gli agenti lo hanno ritrovato poco dopo, in un supermercato.

Il tempestivo intervento del direttore del negozio e delle forze dell’ordine, anche in questo caso ha evitato il peggio. Per fortuna la donna lo ha potuto riabbracciare in fretta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. Precisamente in un quartiere che si trova nella periferia della città di Pisa.

Per la famiglia sembrava essere una giornata come le altre. Fino a quel momento infatti, non era accaduto nulla di insolito e tutto stava procedendo normalmente.

Quando all’improvviso, la mamma, forse per una stanchezza eccessiva, si è addormentata. Però è proprio a questo punto che il figlio, approfittando di questi minuti, è riuscito ad aprire da solo la porta di casa e ad uscire.

Mentre si trovava in strada, ha deciso di fermarsi all’interno di un supermercato che era a pochi metri dalla sua abitazione. Il direttore dell’attività, nel vederlo spaesato, ma in buone condizioni di salute, ha deciso di allertare le forze dell’ordine.

Bimbo di 5 anni solo nel supermercato: l’intervento degli agenti

Una volante della polizia è presto intervenuta sul posto. Per questo dopo aver rassicurato il piccolo, si sono messi alla ricerca dei suoi genitori, per capire se era accaduto qualcosa di molto grave.

In quei minuti si era svegliata anche la donna, che non vedendo il figlio in casa, si è presto allarmata. Di conseguenza insieme al marito, quando ha saputo del bambino da solo al supermercato, è subito andata a vedere ed ha potuto riabbracciare sul figlio.

Le forze dell’ordine nonostante il lieto fine, hanno deciso di fare comunque una segnalazione all’autorità giudiziaria. Per fortuna questa vicenda non ha portato a conseguenze gravi, ma solo grazie all’intervento del direttore e degli agenti di polizia.