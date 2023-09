Sono giorni difficili quelli che stanno vivendo i familiari di Alessia Neboso, la 21enne deceduta in seguito ad un intervento al seno. Probabilmente a causa di un’infezione ha perso la vita ed i tentativi dei medici, una volta arrivata in clinica, sono risultati essere del tutto vani.

Gli inquirenti in attesa di riconsegnare la salma alla famiglia per il suo funerale, stanno facendo tutte le indagini del caso. Hanno posto sotto sequestro la cartella clinica ed hanno disposto l’autopsia sul corpo.

Il fidanzato Mario in questi giorni era chiuso in un doloroso e straziante silenzio. Tuttavia, nelle ultime ore ha deciso di pubblicare sui social un post davvero straziante per la ragazza. Ha scritto:

Lotterò per te amore mio. Ti giuro sul nostro amore infinito che nessuno mai mi butterà giù e se qualcuno mi butterà, mi alzerai tu. Lotterò con i denti anche se sarà difficile senza di te, perché tu mi completavi.

Mi rendevi perfetto grazie a te. Ti giuro che un giorno diventerò qualcuno e quando lo diventerò dovrò ringraziare solo te, perché tu sei il mio pilastro, sei la mia forza e promettimi che non mi lascerai mai un secondo, perché sennò non saprei cosa fare. Ti amo Alè. Nessuno potrà mai prendere il tuo posto, sarei per sempre tu la mia donna! Sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Non avrò pietà di nessuno finché non avrai giustizia, sarai sempre nel mio cuore ed in quello della tua famiglia.

Il decesso straziante di Alessia Neboso

Alessia era andata a vivere in Francia con il fidanzato, ma visto che avevano il progetto il matrimonio, hanno deciso di tornare al loro paese d’origine, nella provincia di Napoli.

Lei desiderava avere una taglia in più, per indossare il vestito dei suoi sogni. Così dopo aver lavorato a lungo lo scorso 11 settembre, si è sottoposta a quell’intervento che tanto voleva. In un primo momento però, tutto sembrava essere andato per il meglio.

Nel giro di pochi giorni la situazione della giovane però è peggiorata all’improvviso. Accusava febbre e spossatezza. L’hanno ricoverata in un primo momento nella clinica in cui l’hanno operata, ma poi è deceduta in un’altra clinica, dove è arrivata qui in condizioni disperate.