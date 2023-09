Si sarebbe dovuta sposare a breve e stava cercando di realizzare il suo più grande sogno Alessia Neboso, la 21enne deceduta dopo un intervento al seno. Tuttavia, una settimana dopo quell’operazione le cose per la ragazza non sono andate affatto come previsto.

Purtroppo la giovane è deceduta a causa di un malessere, che con il passare delle ore è andata via via peggiorando. Al suo arrivo in nosocomio, i medici non sono riusciti a fare più nulla.

Alessia ed il suo fidanzato storico erano tornati in città da poco tempo. Erano andati a vivere in Francia e lei stava lavorando più del solito, per mettere da parte i soldi per riuscire ad arrivare alla cifra richiesta.

Alcune sue amiche, al quotidiano locale Il Mattino ha detto che l’intervento in realtà era in programma poco prima. Però il medico ha avuto un lutto ed è per questo che dovuto rimandarlo. Per loro era un segno.

Alessia ci era rimasta male, ma alla fine l’hanno sottoposta a quell’operazione la mattina dell’11 settembre. La sera era tornata a casa. Per una settimana è stata bene, non aveva gravi problemi.

Lo scorso 18 settembre, ha iniziato ad avere la febbre. Poi nel giro di un paio di giorni, le sue condizioni peggiorate.

Il decesso di Alessia Neboso dopo il malessere

Lo scorso 20 settembre, i familiari hanno chiesto l’intervento dei sanitari in casa. L’hanno trasportata in nosocomio ed i medici si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero disperate.

Purtroppo a causa di un arresto cardiaco, la ragazza ha perso la vita. I genitori sconvolti dalla grave perdita subita, hanno deciso di presentare una denuncia, per capire se ci sono stati degli errori.

La stessa Procura della Repubblica ha deciso di aprire un’inchiesta. Da ciò che riporta il quotidiano Fanpage.it, dopo una perquisizione nella clinica ed il sequestro della salma, hanno anche deciso di chiudere la struttura. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.