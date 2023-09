Un intervento che doveva essere semplice purtroppo le è costato la vita, Alessia Neboso è deceduta a 21 anni, dopo un’operazione per aumentare il seno. Quando le sue condizioni si sono aggravate, i medici l’hanno trasportata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare.

La famiglia sconvolta dalla perdita improvvisa che ha subito, ha quindi deciso di presentare una denuncia alle forze dell’ordine, che a loro volta hanno disposto il sequestro della salma.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto pochi giorni fa. Precisamente nel quartiere in cui la giovane viveva a San Pietro a Patierno, nella città di Napoli.

Alessia aveva 21 anni e lavorava come estetista. Aveva deciso di sottoporsi ad una mastoplastica al seno, ma l’intervento non doveva essere complicato.

I medici l’hanno sottoposta all’operazione nella giornata di lunedì scorso, alla clinica Smeraglia a Gianturco. In un primo momento per la giovane tutto sembrava essere andato per il meglio. Non sembrava stare male.

Tuttavia, pochi giorni dopo esser tornata a casa, ha iniziato ad accusare dei malesseri. Nella serata le sue condizioni si sono aggravate drasticamente ed i familiari preoccupati, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati in pochi minuti.

Il decesso di Alessia Neboso dopo il malore

Con la speranza di riuscire a fare qualcosa per salvare la vita della 21enne, i dottori hanno disposto il tempestivo trasferimento alla clinica dei Fiori ad Acerra. Da un primo controllo è emerso che la situazione era disperata.

Però è proprio qui che poche ore dopo il suo arrivo, a causa di un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo, Alessia Neboso ha perso la vita. I medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

I genitori sconvolti dalla grave ed improvvisa perdita che hanno subito, hanno deciso di presentare una denuncia alle forze dell’ordine. La salma ora è sotto sequestro. Nel frattempo da quando la notizia ha iniziato a circolare sono tanti quelli che stanno ricordando sui social la giovane scomparsa prematuramente.