Alessia Pifferi ha deciso di cambiare legale, togliendo l’incarico di difenderla a Solange Marchignoli. È stata proprio quest’ultima, ospite durante l’ultima puntata di Ore 14, a spiegare cosa è accaduto.

Credit immagine: Ore 14 – Rai 2

Solange Marchignoli ha ricevuto una pec dalla prigione, attraverso la quale è stata informata che la signora Pifferi, senza dare spiegazioni, ha revocato la difesa, nominando un collega. Quest’ultimo l’ha poi contattata nei giorni successivi.

Le parole di Solange Marchignoli, ex legale di Alessia Pifferi

“Mi ha espresso la riserva nei confronti della signora Pifferi, mi ha detto che l’avrebbe incontrata lunedì. Mi ha detto di non avere nessun contatto con lei e di non conoscerla. Tranne il fatto che, virgoletto le parole: ‘In carcere ho una detenuta che mi pubblicizza molto’. Io quindi non so le motivazioni”.

Il legale ha spiegato che non ha più visto Alessia Pifferi e che non si spiega il perché della sua decisione. L’unica cosa che ipotizza, è che da quando è stata tolta dall’isolamento e trasferita in una cella con altre detenute, potrebbe aver parlato con qualcuna del proprio difensore.

Le apparizioni televisive

Da quando la piccola Diana è morta di stenti e la madre è stata arrestata, Solange Marchignoli è stata ospite in diverse trasmissioni televisive, per spiegare ed illustrare come stavano davvero le cose. Ma è convinta che il motivo non possa essere questo, perché prima di ogni apparizione televisiva, l’avvocato informava la sua assistita e, insieme, decidevano le argomentazioni.

Alessia Pifferi non vuole che le foto di Diana vengano diffuse

L’unica richiesta che la Pifferi la avrebbe fatto e alla quale avrebbe risposto di non poterla accontentare, riguarderebbe il suo dissenso per le foto della bambina pubblicate dai giornali. Solange Marchignoli l’ha informata che l’esistenza della stampa non può essere limitata e non può impedire ai giornalisti di pubblicare notizie su Diana.

La bambina di 18 mesi è deceduta, dopo che la stessa madre l’ha abbandonata in casa da sola per 6 lunghi giorni. Diana è morta di stenti, di fame e di sete. E ora, Alessia Pifferi dovrà rispondere di omicidio.