Si chiamava Erica Galli ed aveva solamente 26 anni, la giovane che nella giornata di giovedì 7 dicembre si è spenta in ospedale, dopo un’agonia durata 10 lunghi giorni. Solo ad ottobre di quest’anno, lei e la sua famiglia hanno dovuto dire al suo papà Enrico.

Sono davvero tante le persone che sui social stanno ricordando la giovane, che ha perso la vita davvero troppo presto. Oltre ai messaggi di cordoglio, si possono vedere anche le foto dei suoi tanti viaggi all’estero.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale La Nazione, il dramma per la ragazza è iniziato circa 10 giorni fa. Mentre si trovava nella sua abitazione che si trova a Scandicci, che si trova nella provincia di Firenze.

Erica era riuscita a laurearsi in Ingegneria ed oltre a lavorare per Gucci, era anche una volontaria dell’Humanitas. Desiderava aiutare chi purtroppo, nella vita era meno fortunato. Ad ottobre di quest’anno, anche il suo papà Enrico è deceduto.

Solo 10 giorni fa, la giovane ha avuto un malore improvviso. I familiari hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari, che hanno disposto per lei il tempestivo ricovero all’ospedale San Giovanni di Dio, di Torregalli.

Tuttavia, invece che migliorare, le sue condizioni sono peggiorate. Con la speranza di poterle salvare la vita, hanno disposto per lei il trasferimento al Policlinico di Careggi.

Il decesso di Erica Galli, dopo il malore improvviso

In questa struttura hanno disposto per lei il ricovero nel reparto di terapia intensiva. Per 10 lunghi giorni i medici hanno cercato di fare il possibile ed i suoi cari, hanno sperato e pregato per lei, con la speranza di poterla presto riabbracciare.

Tuttavia, è solo nella giornata di giovedì 7 dicembre, che il cuore della giovane 26enne ha cessato di battere per sempre. Quel malore improvviso, alla fine non le ha lasciato scampo.

In queste ore sono davvero tante le persone che stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia. Inoltre, stanno anche scrivendo tanti messaggi sul suo profilo social, dove ci sono anche le foto dei suoi molti viaggi in Islanda, alle Canarie ed anche in Lapponia.