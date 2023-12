Alex Batty ha mentito per proteggere sua madre e sua nonna, è stato proprio il 17enne a scegliere di raccontare la verità. È stato rapito all’età di 11 anni e gli inquirenti, dopo la denuncia della nonna, non sono mai riusciti a trovare la minima traccia.

Era un bambino, affidato legalmente alla nonna per via di una complicata situazione familiare. Era andato in vacanza con la mamma e il nonno materno e avrebbe dovuto fare ritorno dopo due settimane. Quando la nonna ha capito che si trattava di un rapimento, ha subito presentato denuncia. Per sei anni Alex Batty è stato dato per disperso. Pochi giorni fa, un ragazzo di 17 anni è stato trovato mentre camminava a piedi per le strade della Francia. Ha dichiarato di essere quel bambino rapito e di essere fuggito. Ma non ha voluto mettere non guai la mamma e il nonno. Oggi è tornato a casa dalla nonna e ha deciso di dire tutta la verità.

Il racconto di Alex Batty

Ho iniziato a vivere come un nomade all’età di 15 anni. Mi sono reso conto che non era un bel modo di vivere per il mio futuro. Zero spostamenti, niente amici, niente vita sociale. Lavorare, lavorare e lavorare e non studiare. Nell’ultimo anni ho pianificato la mia fuga, io sogno di diventare un ingegnere. Non ho detto nulla a mia madre perché era contraria al mio ritorno in Inghilterra. Ho inventato una storia per proteggerli. Ho mentito, ora mi rendo conto che probabilmente verranno catturati comunque. Non mi ero perso, sapevo esattamente dove stavo andando.

Oggi Alex Batty ha riabbracciato la nonna e l’incontro è stato emozionante. Entrambi non riuscivano a crederci e tremavano mentre si abbracciavano. Non sarà facile ricominciare dopo sei anni e senza essere andato a scuola, ma il 17enne ha un’ambizione e degli obiettivi che vuole raggiungere: