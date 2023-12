Alex Batty è stato trovato vivo dopo 6 lunghi anni. Aveva 11 anni quando venne rapito e allontanato dalla sua famiglia. Oggi è un ragazzo di 17 anni che si è presentato davanti alle forze dell’ordine ed ha raccontato la sua storia.

Se anni fa, Alex Batty si era recato in vacanza a Marbella con la madre e il nonno, che all’epoca avevano 37 e 58 anni. Sarebbero dovuti tornare dopo due settimane, tuttavia fecero perdere le loro tracce. La nonna, all’epoca tutrice legale dell’11enne, ne denunciò la scomparsa. A suo dire, la madre e il nonno si erano stabiliti in quel posto per vivere uno “stile di vita alternativo“. E che si trattava di un rapimento in famiglia.

Per anni nessuna traccia di Alex Batty

Le forze dell’ordine lo hanno cercato per anni, ma non sono mai riusciti a trovare la minima traccia del minore. Oggi è arrivata una notizia sconvolgente, il suo era un caso ormai dimenticato. Un ragazzo si è presentato davanti alle forze dell’ordine di Revel, nei pressi di Tolosa, dichiarando di essere Alex Batty e raccontando la sua storia. Non ha presentato alcun documento, ma gli agenti hanno fatto sapere che la sua storia e il suo aspetto corrispondono al bambino scomparso 6 anni fa.

Gli investigatori credono che il ragazzo 17enne sia fuggito da una “comunità spirituale” rurale situata ai piedi dei Pirenei e che abbia vissuto in tende e roulotte.

Il mistero di Alex Batty sta per essere risolto. Anche se non ha mostrato alcun documento ufficiale, questo ragazzo di 17 anni ha fornito autonomamente la sua identità. Il suo volto e la sua storia corrispondono in tutto e per tutto a quello britannico rapito nel 2017.

Le forze dell’ordine stanno cercando di scoprire più dettagli possibili sugli anni di scomparsa del minore. Non è ancora chiaro quale sia la posizione della madre e del nonno o dove siano i due al momento. Gli agenti forniranno a giorni nuovi dettagli.