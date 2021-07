Secondo il gip di Siena l'uomo non ha nessuna responsabilità colposa

É stato assolto l’uomo che travolse Alex Zanardi causando l’incidente in cui il campione paralimpico rimase gravemente ferito. Questa è stata la decisione del gip di Siena Ilaria Cornetti, secondo la quale il camionista non ha nessuna responsabilità colposa. Tale decisione ha provocato lo scontento della famiglia Zanardi che non ha condiviso la decisione del gip.

Marco Ciacci, il 45enne che travolse Alex Zanardi, non ha nessuna responsabilità colposa. Ricordiamo che l’uomo è stato indagato dopo che il 19 giugno 2020 travolse con un camion il campione paralimpico, rimasto gravemente ferito. Secondo il gip di Siena Ilaria Cornetti, sull’indagato non può ricadere nessuna colpa.

Con tale decisione il gip ha accolto la richiesta del capo procuratore Salvatore Vitello e del sostituto procuratore Serena Menicucci di non procedere nei suoi confronti. Dopo aver accolto la richiesta, lo scontento è piombato sulla famiglia del campione paralimpico.

Con queste parole la famiglia del campione, rappresentata dall’avvocato Carlo Covi, ha commentato la decisione del gip di Siena Ilaria Cornetti:

Non condividiamo assolutamente la richiesta di archiviazione nè le conclusioni a cui è giunta la perizia del consulente tecnico della Procura, ingegnere Dario Vangi […] Non è possibile che non ci sia una responsabilità del conducente del camion nell’incidente: Zanardi lo vide sopraggiungere e sterzò di colpo perché invase la corsia.

Alex Zanardi, assolto il camionista che lo travolse

All’udienza era presente anche la moglie del campione paralimpico, Daniela Manni, dichiarata parte offesa nel procedimento. Il legale della famiglia di Alex Zanardi aveva richiesto una nuova perizia, richiesta che è stata rigettata dal gip in quanto ritenuta non necessaria.

Ricordiamo che l’incidente in cui il campione paralimpico è rimasto gravemente coinvolto è avvenuto il 19 giugno del 2020 lungo la strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico. Quel giorno Zanardi con la sua handbike finì contro un camion che stava viaggiando in senso opposto. Dopo mesi di perizie e indagini, il gip di Siena ha deciso che sul camionista 45enne non può ricadere nessuna responsabilità colposa.