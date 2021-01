Alex Zanardi: la notizia che tutti aspettavamo

Alex Zanardi sta portando avanti come un leone la sua personale battaglia nell’ospedale di Padova, dopo il tremendo incidente subito il 19 giugno. In questi sette mesi il campione paralimpico ha incontrato diversi ostacoli, sfide davvero ardue, anche per uno della sua tempra, della sua personalità, mai disposto a mollare.

Alex Zanardi: quattro interventi maxillo-facciali

Una ripresa che solo poche persone potevano pronosticare, viste le gravissime condizioni in cui fin dall’inizio versava e i quattro interventi maxillo-facciali subiti. Vedergli stringere la mano la mano ai suoi familiari e rispondere alle sollecitazioni ha riempito il cuore di gioia l’équipe medica e, indirettamente, tutti i suoi fan.

Emozione immensa

Ora Federica Alemanno, la neuropsicologa che lo ha avuto presso l’istituto San Raffaele a Milano, ha raccontato, tra le pagine del Corriere della Sera, il risveglio dell’ex pilota di Formula 1 e delle sue attuali condizioni di salute.

È stata una emozione immensa assistere ai primi importanti progressi e nel momento in cui ha iniziato a parlare, nessuno se lo aspettava. Lui c’era e ha comunicato con la sua famiglia.

Awake surgery

Quindi la Dott.ssa Alemanno ha spiegato il particolare trattamento a cui hanno sottoposto Alex Zanardi, chiamata awake surgery. È la chirurgia, appunto, da svegli. È una metodologia davvero anomala che in rari centri la sanno attuare in Italia e persegue lo scopo di assicurare al soggetto la migliore qualità di vita immaginabile, dopo un inevitabile intervento chirurgico alla testa. Una procedura indirizzata in particolare ai giovani pazienti, che subiscono delicate operazioni al cervello, per tumori o malformazioni, ma da svegli.

Alex Zanardi: capacità di recupero sorprendenti

Il periodo trascorso al fianco di Alex Zanardi ha trasmesso preziosi insegnamenti pure alla dottoressa, appena 36enne, per la grande energia che le ha trasmesso. Tenendogli giorno per giorno la mano è rimasta stupita dalla sua capacità di recupero.