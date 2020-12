Alex Zanardi, la notizia poco fa: nessuno poteva immaginare

Alex Zanardi ci sorprende ancora tutti. L’icona dello sport azzurro e mondiale continua a combattere, senza arrendersi mai, dopo il gravissimo incidente in handbike del giugno scorso.

Alex Zanardi risponde alle sollecitazioni

Gli ultimi aggiornamenti sull’ex alfiere di Formula 1 lasciano ben sperare e parlano di progressi, che invitano a pensare positivo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, oltre ad aver recupero vista e udito, ha iniziato pure a rispondere alle sollecitazioni della moglie Daniela che, in questi mesi di battaglia, non lo ha mai lasciato solo.

Straordinario attaccamento alla vita

Il sentiero è ancora lungo e irto di ostacoli, ma le voci riportate su Alex Zanardi inducono all’ottimismo. Possiamo solo immaginare l’emozione provata dalla sua signora quando ha iniziato a farle il segno dell’ok con il pollice e a stringerle la mano su richiesta.

Nel corso di questi mesi Alex Zanardi è stato sottoposto a ben cinque interventi chirurgici alla testa. A poco a poco sta ritrovando la via e confermando il suo straordinario attaccamento alla vita. Le sue vicende sono fonte di ispirazione per tantissime persone.

Il buco nella trachea potrebbe essere chiuso tra poco

Le indiscrezioni raccontano infatti dei miglioramenti del classe 1966 che comincia a essere reattivo alle sollecitazioni dei medici e soprattutto dei suoi familiari, in primis della sua compagna Daniela. Anche se al momento non può ancora parlare, ha recuperato udito e vista. Difatti, per precauzione, l’equipe medica che lo segue ha deciso di mantenere il buco nella trachea, che, tuttavia, potrebbe essere tra poco chiuso.

Alex Zanardi: il cervello sta recuperando

Il prossimo passo è riuscire a tirare fuori la lingua. Dopo aver affrontato una serie di interventi chirurgici alla scatola cranica, dunque, la situazione pare essersi stabilizzata definitivamente. Il cervello ha ripreso a fare il suo lavoro recuperando, a poco a poco, le funzioni. A circa un mese dal trasferimento dall’ospedale San Raffaele di Milano a quello di Padova, Alex Zanardi dà segnali inaspettati e bellissimi.