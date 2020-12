Dopo diverse ore di ricerche e tanti appelli sul web, l’infleuncer scomparsa, Alexis Leigh Sharkey, è stata trovata tra alcuni cespugli, ormai senza vita. I familiari, per il momento, hanno deciso di rimanere in silenzio, in attesa che si concludano le indagini delle forze dell’ordine. A breve verrà eseguita l’autopsia sul suo corpo.

CREDIT: INSTAGRAM

Un evento drammatico, che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto la famiglia della giovane vittima, poiché non si aspettavano di vivere un dramma simile. Stava programmando il Natale con i suoi genitori.

Secondo le informazioni rese note dai media americani, Alexis era scomparsa venerdì 27 novembre, dalla sua abitazione a Huoston. Poco prima ha avuto una discussione al telefono con una persona, ma non è ancora chiaro di chi si tratti.

Una sua amica Tanya Ricardo, in quella giornata ha provato a contattarla e non avendo sue notizie, ha iniziato a spaventarsi. Per lei era anche strano che non stesse pubblicando nulla sul suo profilo Instagram.

CREDIT: INSTAGRAM

È andata nella sua abitazione e quando nessuno le ha risposto, ha allertato tempestivamente la polizia. Le ricerche sono partite in fretta, ma nella mattina di sabato 28 novembre, si sono concluse. Alcuni operai hanno trovato il corpo senza vita della ragazza, in mezzo ad alcuni cespugli.

Hanno chiamato subito le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto in pochi minuti. Nella giornata di ieri, lunedì 30 novembre, è arrivata la triste conferma. La donna trovata senza vita è proprio Alexis Leigh Sharkey.

Morte influencer Alexis Leigh Sharkey: le parole del marito

CREDIT: KHOU 11

Ovviamente questa tragica notizia, ha spezzato i cuori dei suoi familiari, che chiedono che sia fatta giustizia. Loro speravano solo di poterla riabbracciare. Per gli agenti il suo decesso non è avvenuto per cause naturali.

Alexis Leigh si era sposata a dicembre dello scorso anno con Tom, un uomo di 49 anni, che aveva conosciuto da poco. A gennaio la coppia ha deciso di trasferirsi ad Houston. Hanno acquistato un appartamento vicino al centro della città. Il ragazzo, dopo aver saputo la triste notizie, ha voluto pubblicare un messaggio per la sua amata moglie. Ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM