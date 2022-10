Tra le sette vittime del bruttissimo schianto stradale avvenuto sull’autostrada A4, nel primo pomeriggio di venerdì scorso, c’erano anche Alfredo Barbieri e la sua fidanzata Rossella De Luca, due ragazzi disabili che insieme ai loro amici stavano raggiungendo una casa vacanze in Friuli. Particolarmente commovente l’ultimo post pubblicato dal 52enne, dedicato proprio alla sua amata e anche ai suoi genitori, scomparsi qualche tempo fa.

Un dolore immenso che difficilmente potrà essere curato. Quanto accaduto venerdì scorso sull’autostrada A4 è una tragedia immane.

I ragazzi di Centro21, un’associazione che si occupa dell’assistenza ai disabili, erano partiti da Riccione di buon ora, a bordo di un furgone, per raggiungere una casa vacanze in Friuli.

Quando si trovavano nel tratto autostradale della A4 che collega Venezia a Trieste, nei pressi del casello di San Donà di Piave, è successo l’irreparabile.

Forse per un momento di distrazione dell’autista Massimo Pironi, il mezzo si è schiantato sul retro di un camion che aveva rallentato per via del traffico.

Per tutte e sette le persone che erano sul furgone, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

L’ultimo post di Alfredo Barbieri

Oltre all’autista e ad un’educatrice, sul furgone c’erano 5 ragazzi disabili dell’associazione di Riccione, che oggi è ovviamente distrutta per quanto accaduto.

Tra loro c’erano anche Alfredo Barbieri e Rossella De Luca, che da due anni formavano anche una coppia innamorata e legatissima.

Il giorno prima della tragedia, l’uomo di 52 anni ha pubblicato una bellissima e molto dolce lettera dedicata proprio alla sua amata e anche ai suoi genitori, purtroppo scomparsi tempo fa. Ecco le parole di Alfredo: