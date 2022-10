Quanto successo ieri è qualcosa che lascia sgomenti tutti. Sono sei le vittime di un incidente sulla A4 avvenuto intorno alle 16:00, nei pressi dell’uscita autostradale di San Donà di Piave. Alla guida del furgoncino c’era Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione. I passeggeri invece erano 5 ragazzi disabili ed un’edicatrice dell’associazione Centro21. Nessuno di loro è riuscito a sopravvivere. Ecco chi erano le vittime.

Un pomeriggio che purtroppo non verrà mai dimenticato. Quanto accaduto ieri è una tragedia assoluta alla quale mai ci si potrà rassegnare.

Il tutto si è verificato intorno alle 16:00, sull’autostrada A4, nei pressi del casello di San Donà di Piave, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, era alla guida di un furgone sul quale, oltre a lui, viaggiavano Valentina Ubaldi di 31 anni, Rossella De Luca di 37 anni, Francesca Conti di 26 anni, Alfredo Barbieri di 52 anni, Maria Aluigi di 34 anni e Romina Bannini (educatrice) di 36 anni.

Sul tratto autostradale c’erano dei rallentamenti e l’autista, non accortosi di un camion che procedeva a velocità limitata, si è schiantato con il furgone nella parte posteriore dell’autoarticolato.

La scena alla quale hanno assistito gli automobilisti prima e i soccorritori poi è stata agghiacciante. Un cumulo di lamiere nelle quali i corpi dei 7 che erano sul furgone sono rimasti schiacciati e incastrati.

Chi erano le vittime dello schianto sulla A4

Sei di loro, l’autista Massimo Pironi e i 5 dei ragazzi disabili, si sono spenti letteralmente sul colpo. Romina, quella che era l’unica superstite e che era stata trasportata ieri d’urgenza all’ospedale di Mestre, ha lottato fino a questa mattina, quando anche lei si è arresa.

Il gruppo era partito di buon ora dall’Emilia Romagna, per raggiungere una casa vacanze in Friuli per trascorrere qualche giorno in compagnia.

Le vittime facevano tutte parte della Centro21, un’associazione che da oltre 30 anni di occupa dell’assistenza ai portatori di sindrome di Down.

La tragedia ha scosso tutti. Dalle amministrazioni al mondo del volontariato.

Daniela Angelini, sindaca di Riccione, ha espresso il suo cordoglio e quello di tutta l’amministrazione comunale in un toccante post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.