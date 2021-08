Una notizia devastante è arrivata ieri, da Alghero, dopo due giorni di preghiere e speranze che, purtroppo, non sono servite a nulla. Lunedì scorso, una bimba di due anni era caduta accidentalmente dal balcone di casa. Ricoverata d’urgenza nel nosocomio sardo, la piccola ha lottato con tutte le sue forze per due giorni prima di spegnersi inesorabilmente. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta.

L’Italia intera è sconvolta, in questi giorni, per l’ennesimo femminicidio. Vanessa Zappalà, 26 anni, è stata uccisa dal suo ex fidanzato a colpi di pistola. La giovane era a passeggio con le amiche, quando l’uomo le ha fatto un agguato e l’ha assassinata a sangue freddo. Oltre alla tristezza, c’è anche molta rabbia. Rabbia perché Vanessa quell’uomo lo aveva già denunciato per stalking. Ma la denuncia non aveva portato a nulla se non ad un semplice allontanamento.

La stessa Italia, oggi, piange per la morte di un’altra creatura innocente. Sta volta non si tratta di un delitto, ma di un destino beffardo che ha travolto la vita di una bimba di soli 2 anni.

Lunedì pomeriggio scorso, ad Alghero, una bimba di due anni è precipitata dal balcone di casa sua, battendo violentemente sul terreno dopo un volo di circa 10 metri.

La lotta della bimba di due anni per sopravvivere

La piccola era sfuggita al controllo dei genitori e della nonna presenti in casa, aveva preso uno sgabello e, dopo esserci salita sopra, si era sporta troppo cadendo nel vuoto.

Il primo ad accorgersi del tutto è stato un ristoratore che ha la sua attività proprio al di sotto dell’abitazione della famiglia. Ha visto la bimba a terra ed ha subito chiamato i genitori.

L’arrivo dei soccorritori del 118 e il successivo trasporto all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari sono stati tempestivi. Le condizioni della bambina sono apparse fin da subito drammatiche, ma i dottori hanno comunque tentato di tutto pur di salvarle la vita.

Purtroppo, ieri, ogni speranza dei familiari e dei conoscenti si è spenta per sempre. I dottori hanno dichiarato il decesso della bimba nel pomeriggio. I genitori, devastati da quanto accaduto, hanno acconsentito alla donazione degli organi vitali.