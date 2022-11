Una notizia davvero straziante è quella che è venuta fuori in queste ultime ore, Alice Manfrini la tiktoker che raccontava la sua lotta contro il brutto male sui social, non ce l’ha fatta. Il suo decesso è avvenuto lo scorso lunedì 7 novembre, ma la notizia è stata diffusa solo in queste ore.

In tanti sono rimasti sconvolti da questa perdita. La ragazza che aveva solamente 24 anni, quasi per gioco ha iniziato a raccontare cosa stava vivendo sul suo profilo TikTok.

In poco tempo sono diventate circa 40 mila le persone che hanno iniziato a seguirla. Ogni giorno tutti aspettavano un suo video, anche per avere informazioni sul suo stato di salute.

L’ultimo video che ha pubblicato sul suo profilo risale al primo novembre, poi il silenzio. Fino purtroppo all’arrivo della straziante notizia. In realtà Alice Manfrini è deceduta, lo scorso lunedì 7 novembre.

Era affetta da un Sarcoma di Ewing al ginocchio, la diagnosi ha avuto molto ritardo ad arrivare, a causa dell’emergenza sanitaria. In poco tempo le metastasi si erano diffuse ai nervi ed a un polmone, successivamente però in tutto il corpo. In un’intervista con Today, è stata proprio lei a raccontare come stavano le cose e come lo aveva scoperto.

L’intervista di Alice Manfrini

Tutto è iniziato durante il primo lockdown con alcuni fastidi al ginocchio. Mettevo chili di creme, ma non funzionavano, tutti mi dicevano di stare tranquilla. A novembre piangevo dal male davanti a mia madre.