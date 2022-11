Il dolore e lo strazio della madre di Alice Neri, che non crede al suicidio ed alla colpevolezza del marito

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Alice Neri, la donna trovata senza vita nella sua auto, avvolta tra le fiamme. La madre in una nuova intervista, ha spiegato che in realtà lei non crede che è tolta la vita e nemmeno alla colpevolezza del marito.

La signora è ancora sconvolta dalla straziante perdita subita. Non riesce ancora a credere a quanto successo alla figlia. In un’intervista con Il Resto del Carlino, ha detto:

Non si sarebbe mai tolta la vita e non avrebbe avuto alcun motivo per farlo. La conosco, è mia figlia. Era felice e soddisfatta, poi suo marito è delizioso. Aveva una casa, una famiglia ed era anche realizzata sul lavoro. Per ora nessuno ancora ci dice nulla, io devo ancora essere contattata dalle forze dell’ordine. Ho saputo del ritrovamento del corpo di una donna, ma ho sperato fino alla fine che non si trattasse di mia figlia. Poi la sentenza: l’auto era sua ed il corpo era suo.

Sono certa che il colpevole non è mio genero. Lo hanno scagionato con prove certe legate ai suoi spostamenti dei giorni scorsi, fino al ritrovamento del corpo. Era a casa con la bambina. Lui è innamoratissimo di mia figlia e di mia nipote.

La scomparsa ed il ritrovamento del corpo di Alice Neri

La straziante vicenda di questa giovane donna è iniziata lo scorso 17 novembre, quando non è tornata nella sua abitazione. Il marito ha denunciato la sua scomparsa ed avrebbe detto agli agenti, che credeva che avesse avuto un sinistro.

Però è solo nella serata di venerdì 18 novembre, che hanno ritrovato la sua auto avvolta tra le fiamme, nelle campagne di Concordia.

I vigili del fuoco intervenuti, dopo aver spento il fuoco, hanno trovato il corpo di Alice nel bagagliaio. Ora saranno solo le indagini a far luce su questo episodio così straziante.