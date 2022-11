La nuova scoperta sull'auto di Alice Neri, trovata avvolta tra le fiamme: qualcuno l'ha portata in quel posto nel pomeriggio

Proseguono senza sosta le indagini degli inquirenti sul delitto di Alice Neri, una giovane mamma di 32 anni, che è stata ritrovata deceduta nella sua auto, avvolta dalle fiamme. Gli inquirenti sono a lavoro per capire il responsabile di questo delitto così crudele e brutto.

L’intera comunità è sconvolta, nessuno riesce a credere che sia capitata una cosa del genere. La ragazza oltre al marito ed ai familiari, lascia una bimba molto piccola.

I fatti sono iniziati nel pomeriggio di giovedì 17 novembre. Quando il marito che era in casa con la figlia, non ha visto la donna fare rientro in casa da lavoro.

Ha provato a chiamarla, ma le sue telefonate non hanno mai avuto una risposta. Per questo diverse ore dopo, ha deciso di denunciare la scomparsa della moglie, poiché era molto preoccupato.

Tuttavia, la straziante scoperta è emersa il giorno successivo, venerdì 18 novembre. Alcune persone hanno visto una macchina avvolta tra le fiamme, nelle campagne di Concordia. Per questo hanno lanciato subito l’allarme ai vigili del fuoco.

Però è solo dopo aver spento il fuoco ed aver aperto il bagagliaio, che hanno fatto la scoperta straziante. La donna era chiusa lì dentro, ormai senza vita. Ora sarà l’autopsia capire se è deceduta prima dell’incendio o a causa del rogo.

Le testimonianze sul decesso di Alice Neri

Gli inquirenti sono convinti che sia lei, visto l’utilitaria apparteneva proprio alla donna. Tuttavia, sarà solo il DNA a dare ulteriori conferme.

Le forze dell’ordine dai racconti di alcuni testimoni, hanno scoperta che l’auto non era in quel luogo nella prima parte della giornata. Qualcuno l’ha portata nel pomeriggio. Di conseguenza ora stanno visionando tutte i filmati di video sorveglianza, per capire chi era alla guida.

Inoltre, hanno sottoposto il marito ad un lungo interrogatorio ed anche un conoscente. Nessuno di loro risulta essere indagato, ora saranno solo le ultime ore a dare altre notizie su cosa è successo ad Alice Neri.