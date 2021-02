Lutto a Foggia, Alice non ce l'ha fatta: si è spenta in ospedale dopo 4 mesi di agonia

Un grave lutto ha colpito la città di Foggia. Dopo diversi interventi e un’agonia durata 4 mesi, purtroppo il cuore di Alice ha cessato di battere per sempre. Aveva 17 anni ed ancora una lunga vita davanti a sé. I tentativi dei medici e dei genitori per salvarla, si sono rivelati del tutto inutili.

CREDIT: FACEBOOK

Una tragica ed improvvisa perdita. Molte persone hanno cercato di fare il possibile per aiutare la ragazza, nei mesi in cui è rimasta in ospedale.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa giovane si è consumato lo scorso 13 ottobre. Stava attraversando in via I Maggio, quando all’improvviso un’automobilista l’ha investita.

L’uomo si è subito fermato per prestare i soccorsi ed insieme ad alcuni presenti, ha anche lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati sul luogo dove era avvenuto l’incidente in pochi minuti.

Alice è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Riuniti di Foggia, ma dopo tutti i controlli del caso, i medici hanno capito che le sue condizioni erano davvero critiche. Purtroppo, a causa di un trauma cranico, è entrata in coma.

Si è risvegliata dopo 16 giorni, ma la gioia dei familiari è durata pochissimo tempo. La sua situazione di salute si è aggravata nuovamente ed i dottori hanno deciso di indurle di nuovo il coma. Da quel momento, l’hanno sottoposta a decine di interventi.

Il tragico decesso di Alice

I suoi familiari in quei mesi, hanno anche avviato una raccolta fondi. Il loro desiderio era proprio quello di trasferirla in un centro specializzato. Tuttavia, la sua situazione era davvero drammatica ed i medici non hanno mai approvato il suo trasferimento.

Nell’ultimo periodo, la sua condizione sembrava essere migliorata. Infatti i genitori credevano di utilizzare i 15 mila euro raccolti, spendendoli nella riabilitazione. Però, dopo l’ultima operazione, la situazione della giovane ragazza è peggiorata nuovamente.

Proprio fino al tragico decesso, avvenuto nella serata di domenica 14 febbraio. È stata la madre Teresa a dare la triste notizia. Sui social ha scritto: “Alice, è volata in cielo!” I genitori hanno deciso di donare tutto il denaro raccolto in questi mesi sulla piattaforma GoFoundMe a chi ne ha più bisogno.