Domenica di dolore sulle strade italiane: ragazza di soli 16 anni morta sul colpo in un incidente stradale

Domenica di sangue quella appena trascorsa sulle strade italiane. Un altro tragico incidente è avvenuto a Palermo. Andreea Elena Romanasu, studentessa di soli 16 anni, ha perso la vita nella serata di ieri, dopo che l’auto su cui viaggiava ha urtato ripetutamente un guard rail, sbalzandola fuori dall’abitacolo.

Il sinistro è avvenuto nella zona del Centro Commerciale Forum, nel capoluogo siculo. La Fiat 500 su cui viaggiava la giovane ha urtato violentemente e più volte contro un guard rail, sbalzandola fuori dal veicolo.

Inutili la corsa e i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori che sono prontamente giunti sul posto. Al loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 21 anni, che attualmente è in ospedale ma che, fortunatamente, non parrebbe essere in pericolo di vita.

La ragazza frequentava il Liceo Ginnasio Francesco Scaduto di Bagheria. Il dirigente scolastico, ha voluto esprimere il suo cordoglio per tale perdita.

Stamani la Comunità scolastica del Liceo Ginnasio “Francesco Scaduto”, si stringe attorno al dolore inconsolabile di una madre che ha perso la figlia diletta. Una madre amorevole, attenta, presente, che credeva nel potere della cultura e investiva sulla formazione della figlia. Non abbiamo parole di conforto per lei, solo silenzio. Silenzio e lacrime per la nostra cara Andreea Elena. Una brava e bella ragazza, i cui sogni, le cui speranze, le cui aspirazioni sono state brutalmente spezzate. Dopo mesi di distanza, domani Andreea sarebbe finalmente rientrata in classe, tra le sue amiche più care, tra i suoi affetti. Avrebbe ritrovato tutti noi ad accoglierla. Non le è stato concesso!

Un altro incidente mortale a Roma

Sempre nella giornata di ieri, a Roma, è avvenuto un altro incidente stradale in cui ha perso la vita Luis Adriu Fugueroa. Il ragazzo, di soli 25 anni, era alla guida del suo scooter e pare che non si sia fermato al semaforo rosso, schiantandosi fatalmente contro un’auto che sopraggiungeva in quell’istante.

Alla guida dell’auto coinvolta c’era un vigile urbano che, in attesa dell’arrivo dei soccorritori, ha tentato invano di rianimare il giovane. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, era già morto sul colpo.