Alice Scagni, morta a 34 anni: uccisa per strada dal fratello

Tragedia a Quinto, un comune italiano in provincia di Genova. Alice Scagni è morta a soli 34 anni, uccisa da suo fratello Alberto.

Secondo le prime informazioni riportate, sembrerebbe l’uomo sia già stato arrestato e sottoposto ad interrogatorio da parte delle forze dell’ordine. Ancora nessuna confessione dell’omicidio.

La 34enne è morta accoltellata in strada dopo un acceso diverbio. Dalle informazioni raccolte dagli agenti, è risultato che tra i due ci fossero dei rapporti piuttosto tesi e che spesso venivano visti litigare. Alberto soffrirebbe di problemi psichici e sarebbe seguito da esperti professionisti. Ma questa per adesso è soltanto un’informazione diffusa, nulla di confermato e certo.

Alice Scagni è morta il 1 maggio dopo le 21:00, per le strade di Quinto. Era scesa in via Fabrizi, dove abitava, proprio per parlare con suo fratello. Avrebbero iniziato a discutere e, alla fine, Alberto avrebbe estratto un coltello e accoltellato più volte sua sorella.

Le testimonianze sulla morte di Alice Scagni

Gli agenti hanno raccolto tutte le testimonianze dei vicini di casa, che hanno udito le grida della 34enne e quella del marito, che ha cercato in tutti i modi di salvarla. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far nulla per salvare la vita della donna. Era già troppo tardi e hanno dichiarato il suo decesso sul posto.

Sarebbe stato proprio il marito a puntare il dito contro il cognato e a fornire una dettagliata descrizione alle forze dell’ordine, che lo hanno trovato e arrestato poco dopo.

Sembrerebbe che sia stata già rinvenuta anche l’arma del delitto.

Le indagini sono affidate alla pm Paola Crispo e l’accusa è di omicidio volontario aggravato. La tragedia è accaduta da poco e non ci sono ancora informazioni certe.

Alice lascia un bambino di poco meno di 2 anni, il marito, tutti i familiari e gli amici, in un dolore incolmabile.