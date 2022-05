Nuovi aggiornamenti dopo la morte di Alice Scagni, uccisa dal fratello Alberto per le strade di Quinto, un comune italiano in provincia di Genova.

La 34enne è morta a seguito di diciassette coltellate all’addome e alla schiena.

Alberto Scagni al momento è in stato di fermo. I testimoni hanno puntato il dito contro di lui e quando gli agenti di polizia hanno fermato l’uomo di 42 anni, aveva addosso dei vestiti sporchi di sangue e un coltello, compatibile con quello usato per uccidere Alice.

Gli inquirenti credono che Alberto avesse pianificato tutto e che l’uccisione della sorella non sia stata la conseguenza di un raptus improvviso, voleva farlo. Sembrerebbe, secondo le prime notizie riportate, che tra i due ci fossero dei rapporti tesi da diverso tempo, soprattutto per motivi economici.

Secondo Genova Today, sembrerebbe che quella sera Alberto si fosse recato a casa di Alice per chiederle dei soldi, per l’ennesima volta. La ragazza di 34 anni è scesa in strada per parlare con lui, hanno iniziato a discutere e poi le urla di Alice Scagni hanno attirato l’attenzione dell’intero vicinato. I presenti hanno raccontato che Alberto si è accanito contro di lei con un coltello.

La vittima aveva aiutato molto spesso il fratello, ma le sue richieste di soldi erano diventate sempre più pressanti. Dal profilo social dell’uomo, trasuda l’ironia nei confronti della sorella.

In uno dei post pubblicati, Alberto ha mostrato una sua foto insieme a sua sorella vestita da sposa ed ha ironizzato:

Questa ( in cui potete ammirare una donna che si sta per sposare e un mix tra Narcos, Daredevil e un ubriaco) è l’unica foto del matrimonio di mia sorella che per adesso si è degnata di darmi. Forse perché nelle altre sono ancora più brutto? Non mi stupirebbe. Di essere più brutto. Ma dubito sia il motivo punto e sono passati anni, peraltro.

Un omicidio che probabilmente aveva premeditato, visto che si è presentato sotto casa di sua sorella con un coltello.