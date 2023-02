Una storia davvero triste è quella che stiamo per raccontarvi, che purtroppo ha portato alla prematura scomparsa di una bambina di soli 4 anni. Alice Stones purtroppo ha perso la vita per mano del suo cane e nessuno ha potuto fare nulla per salvarle la vita.

All’arrivo dei medici per lei non c’era ormai più nulla da fare. Invece le forze dell’ordine, vista la pericolosità dell’animale, hanno dovuto abbatterlo e mettere gli abitanti di quel quartiere chiusi in casa.

I fatti sono avvenuti nella giornata del 31 gennaio. Precisamente nella casa della famiglia che si trova a Milton Keynes, una cittadina dell’Inghilterra.

Da ciò che è emerso fino ad ora, la bambina era in casa con la madre ed erano nel giardino a giocare. Con loro c’era anche il cane, che da quello che racconta la donna non ha mai avuto comportamenti strani nei confronti della piccola.

Quando all’improvviso, non si sa bene per quale motivo, è diventato sempre più aggressivo. Nel giro di pochi secondi si è scagliato contro la bambina e non l’ha più lasciata andare.

I vicini si sono resi conto della gravità della situazione, perché hanno sentito la mamma urlare disperatamente e quando sono usciti si sono trovati davanti alla scena straziante. Infatti hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

L’arrivo degli agenti per la piccola Alice Stones

I poliziotti arrivati in casa per fermare l’animale, non hanno avuto altra scelta che usare l’arma. Erano molto impauriti ed ovviamente, la situazione è apparsa grave sin da subito.

I medici intervenuti però, non hanno potuto far nulla per la piccola Alice. Al loro arrivo era ormai senza vita e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

I poliziotti inoltre, sono stati costretti a mettere tutti gli abitanti di quel quartiere chiusi in casa, poiché avevano paura che fuggisse il cane e facesse del male ad altri. Per ricordare la bambina sono davvero tanti quelli che hanno voluto lasciare un fiore davanti la sua abitazione.