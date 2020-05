Come favorire la crescita dei capelli con alimenti naturali e sani Si può favorire la crescita dei capelli con una corretta alimentazione, ecco come fare

Dalla salute generale di una persona è evidente anche la salute del suo capello. Infatti, lo stress e l’ansia sono molto dannosi per i capelli e possono causare anche la perdita di essi.

La nostra chioma quando non gode di ottima salute esternano tutto il malessere, opacizzandosi e sfibrandosi, regalando quell’orrendo effetto scopa. Ecco come favorire la crescita dei capelli con alimenti sani e naturali.

Salmone e Omega 3: il salmone e tutti i pesci ricchi di Omega 3, favoriscono la naturale ricrescita del capello. In oltre presentano la vitamina B12 e il ferro che rafforzano i follicoli piliferi.

Uova: è l’alimento che presenta maggiori proteine e vitamine del gruppo B. In pratica tutto ciò che serve per proteggere e difendere il capello. È consigliabile assumere regolarmente uova perché mantiene forte e previene la caduta di quest’ultimo.

Ostriche: questo alimento aumenta il volume e fa crescere la chioma. Le ostriche sono ricche di zinco che accelera la crescita del cuoio capelluto.

Pollo: secondo dei recenti studi il pollo, tacchino e carne bianca mantiene e rafforza il capello. Questo alimento è ricco di proteine animali. In più, il pollo, contiene la cheratina che quando viene a mancare crea danni irreparabili.

Lenticchie: questo alimento contiene molto ferro, zinco e colina. Le lenticchie così riescono a rinforzare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto e garantiscono una chioma fluente.

Mandorle: questo alimento è maggiormente conosciuto per i molteplici benefiche che offre. Infatti, le mandorle, sono ricche di vitamina B e E, più la biotina. Tutto ciò aiuta a proteggono e favorire la riproduzione della chioma nonché l’arresto della caduta dei capelli. Uno studio, ha dimostrato che mangiando 20 mandorle al giorno esse fungono da antiossidanti e fa da scudo alla perdita dei capelli.

Una buona alimentazione non aiuta solo il capello ma anche la pelle e le unghie. Quindi è consigliabile consumare almeno un alimento di questi sopra citati al giorno, per dei risultati immediati.