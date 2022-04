Alisia Mastrodonato è la ragazza di 19 anni che ha perso la vita nell’incidente stradale che si è verificato tra Colleferro e Segni, precisamente su via Casalina. Si trovava in compagnia di due amici, suoi coetanei, attualmente ricoverati in gravi condizioni. Una ragazza e un ragazzo, entrambi 21enni.

L’amico 21enne, che era la volante, è accusato di omicidio stradale. È risultato positivo all’alcol test.

Subito dopo il violento impatto, sul posto sono arrivati i soccorritori, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Quest’ultimi si sono adoperati per estrarre i tre giovani dalle lamiere. Purtroppo, per Alisia Mastrodonato non c’è stato nulla da fare.

La vettura sulla quale si trovava, una bmw touring, è uscita dalla carreggiata, si è scontrata con due alberi, si è ribaltata e poi si è nuovamente fermata al centro della carreggiata. La diciannovenne si trovava sul sedile posteriore.

Secondo le ultime notizie riportate, il 21enne aveva un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito dalla legge e ora è accusato ed indagato per omicidio stradale.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono in attesa della testimonianza della terza ragazza attualmente ricoverata in gravi condizioni. La sua versione potrebbe avere un impatto fondamentale sull’incidente. Sono in attesa del via dei medici per poterle parlare.

Le parole del Sindaco per la morte di Alisia Mastrodonato

Dopo la tragedia, è intervenuto anche il Sindaco del comune di residenza della giovane vittima. Il Primo Cittadino ha voluto mostrare affetto e vicinanza alla famiglia di Alisia Mostrodonato a nome di tutta la comunità. Ecco le sue parole: