Ansia in Francia, un bambino di 12 anni è scomparso e non si hanno più sue notizie: i sospetti sul padre

Sono ore di ansia e preoccupazione quelle che sta vivendo una donna che vive in Francia. Hamza, un bambino di 12 anni, è scomparso dalla serata di venerdì e nessuno ha più sue notizie. I sospetti per ora sono solo sul padre, visto che i due genitori sono in fase delicata del divorzio e ci sono in corso dei litigi per l’affidamento del figlio.

Una vicenda drammatica che sta tenendo l’intera Nazione con il fiato sospeso. Il ministero dell’interno, vista la gravità dell’accaduto, ha deciso di diramare un avviso di allerta internazionale.

Il dramma è avvenuto nella serata di venerdì 17 dicembre. Il piccolo era a casa della sua baby sitter a Fouquieres-les-Lens, nel nord della Francia. La madre stava lavorando e lui era in compagnia della ragazza.

Tuttavia, intorno alle 19.30, il padre è andato a riprenderlo per riportarlo a casa ed è proprio da quel momento che del bimbo si sono perse tutte le tracce. Non è mai rientrato nella sua abitazione. Di conseguenza, la mamma ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Gli agenti si sono messi in fretta a lavoro, ma solo poche ore dopo hanno fatto la drammatica scoperta. In una zona deserta della città, hanno ritrovato la Reanult Twingo, la macchina con la quale viaggiava l’uomo.

La madre ha raccontato che lei e il marito stanno divorziando ed ha detto che stanno vivendo dei momenti difficili, proprio per la custodia del figlio.

La nota diramata dal ministero dell’interno per il bambino di 12 anni rapito

Il ministero dell’interno vista la gravità dell’accaduto, ha deciso di diramare un’allerta internazionale. Si sospetta che il padre sia è a bordo di una station vagon e tutti hanno il terrore che abbia lasciato la Nazione. Nella nota hanno scritto:

Hamza ha 12 anni, è alto 1.50, è di carnagione scura ed ha gli occhi neri. Al momento della scomparsa il bambino indossava un pigiama grigio, con un maglione blu ed un cappotto nero.