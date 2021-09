Tragedia in Texas, un bimbo di 2 anni è morto dopo aver trovato una pistola ed essersi sparato un colpo in testa

Una vicenda drammatica è avvenuta nei giorni scorsi in Texas. Un bimbo di soli 2 anni è morto dopo essersi sparato accidentalmente un colpo di arma da fuoco. Ha trovato la pistola dello zio che era in un cassetto. Gli inquirenti stanno ancora indagando sul tragico episodio.

Una storia terribile che ovviamente ha sconvolto migliaia di persone. In molti ora stanno mostrando vicinanza ed affetto alla famiglia.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata lo scorso mercoledì 22 settembre. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo una chiamata che è arrivata dall’University Club Apartaments, a Waco.

Il piccolo era nell’abitazione e per i suoi cari era una giornata come tutte le altre. Stava giocando in una stanza, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un evento simile.

Il bambino mentre stava curiosando nei cassetti che erano in camera, ha trovato la pistola, che apparteneva allo zio di 21 anni. È proprio in quei secondi che è avvenuta la tragedia.

Mentre stava giocando con quell’oggetto per lui sconosciuto, è partito accidentalmente un colpo. Lo ha colpito in testa ed infatti le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Sono stati proprio i suoi familiari a lanciare l’allarme ai sanitari.

Il decesso del bimbo di 2 anni e l’arresto dello zio

I medici intervenuti si sono presto resi conto che la situazione era critica. Però, hanno deciso di trasportarlo lo stesso in ospedale, con la speranza di poterlo salvare. Tuttavia, nonostante i loro disperati tentativi il suo cuore ha cessato di battere pochi minuti dopo il suo arrivo.

Le forze dell’ordine hanno avviato in fretta le indagini del caso. Quando hanno scoperto che l’arma da fuoco apparteneva allo zio, hanno scoperto che il ragazzo aveva fatto ormai perdere le sue tracce.

Solo poche ore dopo il proprietario della pistola ha deciso di costituirsi. Da una prima ricostruzione, il decesso di questo piccolo sembra essere avvenuto a causa di un tragico incidente. I suoi familiari si erano distratti per qualche istante. Il ragazzo ora è in carcere.

