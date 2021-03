Da poche ore sul web è stata resa pubblica la commovente vicenda di una bambina di soli 8 anni, chiamata Allegra. Ha deciso di rasarsi una parte dei suoi capelli e di donare quella lunga treccia alle persone che purtroppo stanno lottando contro un tumore. Per il suo generoso gesto ha ricevuto migliaia di complimenti.

Questa piccola ha solamente 8 anni, ma è già forte, determinata e con le idee chiare. Sa molto bene cosa vuole nella vita e soprattutto sa essere generosa con chi ne ha più bisogno.

Il tutto è iniziato lo scorso anno, nel precedente lockdown. Allegra aveva già intenzione di rasarsi una parte dei suoi capelli, ma i suoi genitori sono riusciti a convincerla ad aspettare, con la speranza che potesse cambiare idea.

Tuttavia, con il passare dei mesi ha mostrato ancora di voler portare avanti il suo desiderio. Per questo la madre, accompagnandola dalla sua parrucchiera, ha scoperto che in Puglia esiste un’associazione chiamata “Un Angelo Per Capello“, che confeziona parrucche per malati oncologici.

Queste persone si impegnano a fornire delle parrucche per le persone che stanno affrontando una grave malattia e che purtroppo non hanno i soldi per acquistarne una, che non sembri finta.

Allegra, nonostante la sua età si è dimostrata forte e generosa. Infatti ora è soddisfatta di poter fare le sue lezioni online, mostrando il suo nuovo taglio di capelli. Il tutto è ispirato alla storia dei nonni della bambina, che hanno scoperto di esser affetti da un cancro nelle stesso momento.

Le parole della mamma di Allegra sulla vicenda

Dopo il taglio ha deciso che avrebbe conservato la treccia o che l’avrebbe donata a qualcuno. Alla fine ha deciso per la seconda opzione. Consultandoci con la nostra parrucchiera abbiamo scoperto dell’esistenza di un’associazione che confeziona parrucche per i malati oncologici. Lei ha preso la sua decisione in pochissimo tempo.

